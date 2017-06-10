نيوكاسل يفاوض غدا مونبوليي للحصول على بودبوز

ويعد نادي نيوكاسل في هذه الفترة أقرب الأندية المرشحة للظفر بخدمات بودبوز، حسب الصحافة الفرنسية، حيث كشف صحفي "كنال+" رومان غودين، أن العائد للدوري الإنجليزي الممتاز نادي نيوكاسل يعد الأكثر جدية من بين الأندية الراغبة في التعاقد مع خريج مدرسة سوشو، مضيفا أن النادي الإنجليزي يتواجد في مركز قوة مقارنة بمنافسيه على هذه الصفقة من الأندية الأخرى، بالنظر للإمكانيات المادية للنادي الإنجليزي القادر على تلبية مطالب مسؤولي مونبوليي المالية للتخلي عن عقد بودبوز، حيث يشترط النادي الفرنسي ما قيمته 15 مليون أورو لبيع عقده، كما أكد المدرب الجديد لنادي مونبوليي، ميشال زاكاريان، أن بودبوز سيرحل عن النادي هذا الصيف، بشرط أن يتم تلبية المطالب المالية لمسؤولي الفريق.

ومن المقرر أن يجلس مسؤولو نيوكاسل مع نظرائهم من مونبوليي غدا الأحد على طاولة المفاوضات، سعيا منهما للوصول لإتفاق نهائي ينتقل بموجبه رياض بودبوز للدوري الإنجليزي الممتاز ابتداء من الموسم المقبل.