نابولي يتوصل لإتفاق نهائي مع وكيل أعمال غولام

وتمكن مسؤولو نابولي الإيطالي، بعد أسابيع من المفاوضات، من إقناع المدافع الأيسر غولام ووكيل أعماله، بتجديد عقده الذي ينتهي في جوان 2018،حسب ما كشفت عنه صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، والتي أكدت أيضا أن الطرفان إتفقا على تمديد عقد الدولي الجزائري مع نادي الجنوب الإيطالي لثلاثة مواسم أخرى، حتى جوان 2021، على أن يتم رفع راتبه السنوي إلى 2 مليون أورو سنويا.

وأضاف ذات المصدر أن توقيع المدافع السابق لسانت ايتيان الفرنسي على عقده الجديد سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء غولام من تربصه مع المنتخب الوطني ومواجهة المنتخب الطوغولي التي تنتظره غدا الاحد، وهو ما أخر الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة من طرف رئيس النادي أوريليو دي لورينتوس.