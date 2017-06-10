الحضري يعترف بعلمه بمقلب رامز جلال ووادي دجلة يحيله على التحقيق

ونقلت الصحافة المصرية تصريحا لأفضل حارس في كأس أمم افريقيا 2017 التي أقيمت في الغابون، يؤكد فيه أنه كان على دراية بمقلب "برنامج رامز تحت الأرض" المثير للجدل وقال: "كان واضحا علي إني عارف بالمقلب، بدليل أنني ضحكت أكثر من مرة خلال المقلب بالأخص عند ظهور السحلية"، وأشار قائد "الفراعنة" إلى أنه لم يخطئ في حق أحد بظهوره في البرنامج موضحا أنه أمر شخصي يعود إليه، وفي المقابل أعلن نادي وادي دجلة المصري تحويل الحارس عصام الحضري إلى التحقيق بسبب ظهوره في برنامج "رامز تحت الأرض"، بينما كشف المدير الفني للفريق "ميدو" أنه سمح للحضري بالمشاركة في ذات البرنامج وإحالته على التحقيق يعود بالدرجة الأولى إلى تصريحاته الصحفية المسيئة إلى الفريق.