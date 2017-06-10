عبد الحق بن شيخة.. عودتي للرجاء هو شرف وتكليف

وصرح عبد الحق بن شيخة أنه يرى بأن لا مجال للخطأ في مهمته الجديدة مع الرجاء، معتبرا ذلك تحديا شخصا بالنسبة له، حيث قال في تصريح له عبر قناة فريق الرجاء "لا أملك الحق في الإخفاق، لأني أعتبر نفسي في تحد خاص لإعطاء هذا الفريق الكبير ما يستحقه". وعن مشروعه مع الفريق أضاف "فريق الرجاء من أكبر الفرق ومن البديهي أن يكون مشروعنا هو تحقيق الألقاب وإعادة الفريق للصدارة على جميع المستويات".

في الأخير أشار المدرب المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري إلى الإحترام الذي يحظى به من قبل جماهير الرجاء قائلا "هناك إحترام كبير بيني وبين جماهير الرجاء بعد التجربة القصيرة التي كانت لي مع الفريق في وقت سابق، وأستغل ذلك لأطلب من أنصار الرجاء مساندتي والوقوف إلى جانب الفريق لنبلغ أهدافنا المسطرة".