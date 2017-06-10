شبيبة القبائل تضمن البقاء واتحاد الحراش يدخل منطقة الخطر

ضمن نادي شبيبة القبائل البقاء ضمن الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم بعد تغلبه على اتحاد بلعباس بنتيجة 1-0 بينما دخل إتحاد الحراش منطقة الخطر بعد التعادل الذي فرض عليه من قبل سريع غليزان 0-0 في إطار الجولة ال29 من المنافسة.

وفي مقابلة احتضنها 1 نوفمبر بتيزي وزو حقق نادي شبيبة القبائل فوزا حاسما على اتحاد بلعباس 1-0 مكنه من ضمان البقاء ضمن الرابطة الاولى المحترفة بعد موسم صعب ومتذبذب جراء التغييرات المتكررة التي مست الطاقم الفني إلى جانب الانتدابات التي لم تكن في مجملها صائبة.

وفي ملعب 1 نوفمبر بالمحمدية فشل إتحاد الحراش من تجاوز عتبة سريع غليزان بعد التعادل الذي فرض عليه 0-0 ليدخل هو الآخر في دوامة الحسابات التي يمكنها أن تعصف بأصحاب الزي الاصفر والاسود في مواجهة توقفت لمدة نصف ساعة قبل أن يقررالحكم العودة الى الميدان لمواصلة المباراة.

ويتنقل اتحاد الحراش (34 نقطة) في الجولة الاخيرة الى المدية لمواجهة الفريق المحلي بينما يستقبل سريع غليزان شباب باتنة.

وفي إطار الجولة ال29 عزز شبيبة قسنطينة من حظوظه بالبقاء ضمن الرابطة الاولى عندما عاد بكامل الزاد من ملعب 20 اوت بالعاصمة عندما حقق فوزا مهما أمام نصر حسين داي بنتيجة 2-1 بفضل ربيح وبزاز بينما سجل قاسمي هدفه ال13 عن طريق ضربة جزاء.

كما تعادل مولودية وهران فوق أرضية ميدانه أمام دفاع تاجنانت بنتيجة 2-2 في مقابلة عاد فيها الفريق الزائر من بعيد بعد أن كان منهزما في الشوط الاول 2-0 ليضيف نقطة واحدة في رصيده من شأنها أن تعزز من حظوظه بالبقاء في الرابطة الاولى.

من جهته فاز شباب بلوزداد أمام شباب باتنة الذي سقط الى الدرجة السفلى بنتيجة 1-0 بهدف وقعه المهاجم حامية الذي أضاف بالمناسبة هدفه ال13 ليتنافس على لقب أحسن هداف رفقة مهاجم نصر حسين داي قاسمي (13 هدف).

وتتواصل الجولة ال29 سهرة اليوم بإجراء مباريات وفاق سطيف-إتحاد الجزائر بسطيف ومولودية الجزائر-أولمبي المدية بملعب عمر حمادي بدون جمهور الى جانب شبيبة الساورة و مولودية بجاية.