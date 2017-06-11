السطايفية يريدون «الدوبلي» وعين حمّار على 7 ملايير مكافأة التتويج بالكأس

حمّار: «الدوبلي أصبح مطلبا جماهيريا وسنقول كلمتنا يوم 24 جوان»

وجدت إدارة وفاق سطيف في التتويجات مصدرا هاما لتمويل الخزينة، خاصة مع تراجع غالبية الشركات الممولة وشح إعانات السلطات، حيث تراهن على موعد 24 جوان من أجل انتزاع التأهل إلى نهائي كأس الجمهورية لضمان غلاف مالي لا يقل عن 5 ملايير سنتيم، فيما ستنتعش خزينة الفريق بحوالي 7 ملايير في حال التتويج باللقب، يضاف إلى مكافأة المليارين الخاصة بلقب البطولة، مما يرفع المبلغ إلى 9 ملايير، وهو مبلغ معتبر سيكون جرعة أكسيجين حقيقية للنادي للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها، ويضمن انطلاقة ناجحة في تحضيرات الموسم المقبل، خاصة أن الفريق مقبل على العودة إلى منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بداية من النسخة القادمة التي تنطلق شهر فيفري القادم.

وفي ذات السياق، بدأ الحديث عن مواجهة الكأس مباشرة بعد ضمان لقب البطولة، حيث لم يتوان الرئيس حمّار في الإشارة إلى نوايا فريقه في الوصول إلى النهائي وانتزاع لقب الكأس، حين قال: «الوفاق وبعد انتزاعه لقب البطولة سيدخل مواجهة الكأس من دون ضغوطات، ومن جهتنا لن نضغط على لاعبينا يوم 24 جوان، ولكنني متأكد أننا سنقول كلمتنا وإذا أقصينا فلن تكون نهاية العالم، ما أقوله أن الثنائية أصبحت مطلبا جماهيريا سنعمل على تكرار موسم 2012 والحصول على ثالث ثنائية في التاريخ ومعادلة رقم شباب بلوزداد».

ماضوي يؤجل تحديد مصيره وعرض المنتخب يؤرقه

أكدت مصادر موثوقة أن المدرب خير الدين ماضوي أجل الفصل في مصيره إلى غاية الانتهاء من منافسة الكأس مع فريقه، فبعد أن طلب منه الرئيس حمّار التعجيل في ترسيم توقيعه على العقد الجديد، وقبل نهاية البطولة، اعتذر ماضوي وطلب تأجيل حسم مستقبله إلى غاية نهاية جميع المنافسات التي يلعب فيها الفريق، وهو نفس الموقف مع بقية العروض التي وصلته، حيث أجل حسم مصيره إلى ما بعد نهاية منافسة الكأس، وحسب ذات المصادر فإن المدرب ماضوي يملك رغبة كبيرة في الالتحاق بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني، وأن العائق الوحيد يبقى كيفية إيجاد طريقة لإقناع الرئيس حمّار بالمغادرة، خاصة أن العقد المعنوي الذي يربطه معه أقوى من العقد الموثق الذي ينتهي مع نهاية شهر جوان الحالي.

حمّار وعد اللاعبين بتسوية أجرة شهرين الأسبوع القادم

وعد الرئيس حمّار اللاعبين بالحصول على أجرة شهرين الأسبوع القادم، مع موعد العودة لاستئناف التحضيرات تحسبا لمنافسة كأس الجمهورية، بعد أن يسدل الستار عن البطولة الثلاثاء القادم، حيث يواجه وفاق سطيف دفاع تاجنانت، ويبدو أن الرئيس حمّار تلقى وعودا بالاستفادة من إعانة مستعجلة تدخل الحساب البنكي للفريق بعد أيام، مكافأة للفريق على انتزاع اللقب الثامن، مما جعله يسارع إلى تحديد موعد الأسبوع القادم لتسديد أجرتين، كما وعد العناصر التي تدين بعدة أجور شهرية، في صورة وسط الميدان جحنيط الذي يدين بـ8 أجور شهرية كاملة، بأنه سيختار الوقت المناسب لتسليمهم أجورا إضافية.

الوفاق سيلعب مواجهتين في رابطة الأبطال من دون جمهور

سيكون أنصار وفاق سطيف محرومين من حضور المواجهتين الأولى والثانية للفريق خلال الأدوار التمهيدية للنسخة القادمة من رابطة الأبطال الإفريقية، بسبب العقوبة التي سلطت على النادي بمباراتين من دون جمهور على خلفية اجتياح أرضية الميدان خلال مواجهة صان داونز الجنوب إفريقي، بعد الطعن الذي تقدمت به إدارة الفريق إلى الاتحاد الإفريقي الذي كان قد أصدر في البداية عقوبة الإقصاء لعامين، وكان الرئيس حسان حمّار قد تنقل إلى مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة لإيداع ملف الطعن الذي أتى بثماره.

الوفاق الأكثر تتويجا بالبطولات الاحترافية منذ نشأتها

أصبح وفاق سطيف الأكثر تتويجا بالبطولات الاحترافية منذ اعتماد الاحتراف موسم 2010، حيث كان لأولمبي الشلف شرف الحصول على أول بطولة احترافية، فيما انتزع الوفاق 4 بطولات من مجموع 7 بطولات احترافية، في صورة تجسد سيطرة وفاق سطيف تقريبا وبسط نفوذه على البطولة الاحترافية منذ بعثها موسم 2010، وكانت البداية بالثنائية موسم 2012 ثم بطولة 2013 ثم لقب البطولة موسم 2014 -2015 قبل العودة إلى الواجهة هذا الموسم.

راحة اليوم وحصة واحدة للتحضير لمواجهة تاجنانت

منح المدرب ماضوي راحة اليوم للاعبين عقب المجهودات التي بذلوها قبل مواجهة بجاية، والتي تلتها مواجهة سهرة أمس أمام اتحاد العاصمة، حيث فضل الطاقم الفني إراحة لاعبيه خاصة أن مواجهة الجولة الأخيرة أمام دفاع تاجنانت شكلية، ومن ثم الاكتفاء بحصة تدريبية واحدة لأمسية الغد للتحضير لمواجهة الجار تاجنانت وتوديع بطولة الموسم الحالي.

الملغاشي أمادا يمدد غيابه بعد وفاة والدته

مدد وسط الميدان الملغاشي أمادا بقاءه في مقر سكناه بعد وفاة والدته، حيث اتصل اللاعب بالإدارة وأبلغها الخبر، والتي واسته في مصابه الجلل ومنحته الضوء الأخضر لتمديد غيابه لفترة إضافية، حيث تأكد غياب اللاعب عن المواجهة الأخيرة أمام تاجنانت، وينتظر التحاقه مع موعد مباشرة التحضيرات لمواجهة الكأس، التي تنطلق الأسبوع القادم. تجدر الإشارة إلى أن الملغاشي أمادا يوجد في نهاية العقد من دون أن يتلقى عرضا من الإدارة للتمديد، حيث سيغادر مباشرة بعد منافسة الكأس.