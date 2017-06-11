واتفورد الانجليزي ينافس فيورنتينا الإيطالي على خدمات تايدر

دخل نادي واتفورد الانجليزي سباق الظفر بخدمات متوسط الميدان الدولي الجزائري سفير تايدر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما كشفته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، التي أكدت أن النادي الانجليزي وضع الدولي الجزائري على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في صفوف الفريق تحسبا للموسم الكروي المقبل، نظرا للمستوى الجيد الذي قدمه رفقة ناديه بولونيا الإيطالي هذا الموسم، رغم توالي الإصابات التي أثرت على مستواه كثيرا، أين يرى فيه القائمون على شؤون نادي واتفورد اللاعب المثالي لخط وسط الميدان ضمن تشكيلتهم التي يحلمون بتشكيلها الموسم المقبل لتفادي السيناريو الكارثي الذي عاشوه خلال الموسم الحالي، الذي لم يضمنوا فيه بقاءهم ضمن دوري الدرجة الممتازة إلا في آخر الجولات.

هذا وسينافس واتفورد نظيره فيورنتينا الإيطالي الذي يستهدف متوسط ميدان الخضر للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، وأشارت ذات المصادر إلى أن إدارة فيورنتينا تسعى لمباشرة مفاوضاتها بخصوص التعاقد مع تايدر مع مسؤولي نادي بولونيا، على اعتبار هذا الأخير له الأولوية في تفعيل بند شراء عقد اللاعب نهائيا من إدارة إنتر ميلان بعد نهاية عقد إعارته مع نهاية الموسم المنقضي قبل أيام قليلة.

حيث أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن فيورنتينا يعول على إقناع بولونيبا بصفقة مقايضة بين تادير و«جوزيب إيليسيتش»، مهاجم «الفيولا». إلى ذلك، سيكون القرار الأخير بيد صاحب الـ25 عاما، وهو الذي يفضل الاستقرار ومواصلة مشواره مع ناديه بولونيا الموسم المقبل وتفادي الرحيل إلى فريق قد لا يحجز مكانته الأساسية في صفوفه، وهو الذي يعتبر من ركائز بولونيا، إلا أن «كوريري ديلو سبورت» لم تستبعد تراجع تايدر عن رأيه في حال لعب واتفورد الانجليزي ورقة الإغراءات المالية.