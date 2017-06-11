رونالدو يرزق بتوأم من أم بديلة

ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية مساء السبت نقلا عن قناة تلفزيونية برتغالية، أن رونالدو أصبح أبا لتوأم بنت وذكر، ولدا الخميس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية من أم بديلة مجهولة في انتظار التأكيد الرسمي من "الدون"، وكانت الصحافة البرتغالية قد سربت خبر انتظار رونالدو لتوأم منذ عدة أشهر.

وأفاد ذات المصدر، أن رونالدو أطلق إسم "إيفا" على البنت و"ماتيو" على الذكر، لينضما إلى "كريستيانو جونيور" نجل النجم الأول للمنتخب البرتغالي الذي يبلغ من العمر ست سنوات من أم مجهولة.

ويرتبط حاليا رونالدو بصديقته عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا" منذ عدة أشهر، التي ظهرت الى جانبه في عدة مناسبات آخرها في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية وكانت إلى جانب إبنه.