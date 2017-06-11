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باريس سان جرمان يعرض 25 مليون أورو على بورتو لضم براهيمي

نشر يوم 2017/06/11 917 0 سميرة.ل باريس سان جرمان يعرض 25 مليون أورو على بورتو لضم براهيمي
عرضت إدارة باريس سان جرمان الفرنسي، 25 مليون أورو على بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الجزائري ياسين براهيمي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "سم جوغنال" البرتغالية، أن باريس سان جرمان الفرنسي أرسل عرضا ماليا إلى إدارة بورتو البرتغالي في الأيام القليلة الماضية بقيمة 25 مليون أورو، من أجل إقناعها ببيع ياسين براهيمي الذي سيغادر نادي "الدراغون" هذا الصيف، على اعتبار أن إدارة بورتو مرغمة على الحصول على أموال جديدة لتجنب عقوبات "الفيفا" المتعلقة باللعب المالي النظيف.

وكانت إدارة بورتو قد خفضت من قيمة اللاعب الجزائري المالية إلى 30 مليون أورو، وفي المقابل عبر براهيمي عن رغبته الكبيرة في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، لذلك فإن عودته إلى الدوري الفرنسي تبقى مستبعدة خاصة وأن أندية إنجليزية على غرار أرسنال، وست هام وايفرتون تريد براهيمي مستعدة لتلبية المطالب المالية للفريق البرتغالي.

 

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