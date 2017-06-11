الإتحادية الدولية للكاراتي تطالب ولد علي بتسهيل تنظيم جمعية إنتخابية للإتحادية الجزائرية

الإتحادية الدولية للكاراتي تطالب وزارة الشباب والرياضة بحل الهيئة المؤقتة برئاسة مخفي

وجاء في مراسلة الإتحادية الدولية للكاراتي، الوجهة إلى الوزير ولد علي حسب مانشره موقع وكالة الأنباء الجزائرية اليوم: "يؤسفنا أن نعلمكم أننا سجلنا تجاوزات وتناقضات مختلة للنصوص والانظمة المعمول بها في الميثاق الأولمبي و الإتحادية الدولية، وهذا داخل الإتحادية الجزائرية للكاراتي منذ استقالة

الرئيس في أفريل 2016 حتى الآن، ويجب أن تحل هذه المشاكل خلال فترة لاتتجاوز 45 يوما"، جاء فيها أيضا:"نطلب منكم حل أي هيئة غير منتخبة على مستوى إتحادية الكاراتي وتسهيل تنظيم جمعية عامة إنتخابية حرة، وكل الأعضاء الذين شاركوا في تسيير الفترة الإنتقالية لايحق لهم الترشح لأي منصب في العهدة الجديدة".

ويبدو واضحا أن قرار وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بتعيين أبو بكر مخفي رئيسا مؤقتا للإتحادية الجزائرية للكاراتي شهر ماي الماضي، لم يعجب الإتحادية الدولية للعبة ما استدعى تدخلها بسرعة وطالبت الوزارة بحل الهئية غير منتخبة التي قامت بتنصيبها وعقد جمعية عامة إنتخابية في أقرب وقت لوضع حد للمشاكل التي تعاني منها، وكانت سببا في حرمان المنتخب الوطني "للكاراتي" صنف "كوميتي" من المشاركة في كأس افريقيا 2017 التي أقيمت في الكامرون مؤخرا.