الفيفا": لن نسحب مونديال 2022 من قطر.. ونحن نراقب الوضع

وقال إنفانتينو في أول رد له حول إمكانية سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، وهذا في حوار مع صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية اليوم الأحد: "كأس العالم ستقام في 2022، أي بعد 5 سنوات، وبالتأكيد إذا كان بإمكان كرة القدم تقديم مساهمة صغيرة في أي شكل من الأشكال من أجل تحسن الوضع فإنني لن أتردد لتقديم مساعدتي"، وأضاف: "إننا نواجه أزمة دبلوماسية، لكنني من ناحية أخرى واثق أن المنطقة ستعود إلى حالتها الطبيعية"، وتابع رئيس "الفيفا" قائلا: "الدور الأساسي للفيفا كما أراه هو الإهتمام بكرة القدم وعدم التدخل في الجغرافيا السياسية، ومع ذلك، فإن الفيفا يجب أن يظل منتبها لما يحدث في المنطقة، وبالتالي نلاحظ بعناية تطور الوضع، ونحن أيضا على إتصال منتظم مع السلطات العليا في قطر واللجنة المنظمة".

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية، كشفت أن قطر مهددة بسحب تنظيم مونديال 2022 منها بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها في الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت السعودية والإمارات وعدة دول أخرى قطع علاقاتها معها واتهامها بدعم الإرهاب.