نيجيريا وزامبيا يتعثران والكاميرون يحقق فوزا مهما أمام المغرب

وكانت الخيبة الكبيرة من نصيب منتخب نيجيريا، الذي فاجئ الجميع بالخسارة التي تلقاها في ميدانه وأمام جماهيره على يد منتخب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، ويعتبر المنتخب النيجيري أقوى منافس للمنتخب الوطني في تصفيات مونديال روسيا 2018 بتصدره للمجموعة بفوزين على زامبيا والخضر، وسقط المنافس المقبل للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2018 منتخب زامبيا، هو الآخر على أرضية ميدانه أمام الموزمبيق بهدف نظيف في أول خرجة له ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

في حين تمكن منتخب الكاميرون من صنع الإستثناء رغم صعوبة المباراة التي إستقبل فيها منتخب المغرب، حيث تمكن الأسود الغير مروضة من حسم النتيجة لصالحهم بهدف دون مقابل.

في المقابل سيدخل المنتخب الوطني الجزائري غمار هذه المنافسة رسميا أمسية اليوم من بوابة منتخب الطوغو على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من العاشرة ليلا.