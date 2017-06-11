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نيجيريا وزامبيا يتعثران والكاميرون يحقق فوزا مهما أمام المغرب

نشر يوم 2017/06/11 2141 0 كريم تيغرمت نيجيريا وزامبيا يتعثران والكاميرون يحقق فوزا مهما أمام المغرب
عرفت الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019، بداية مخيبة لمنافسي المنتخب الوطني في تصفيات مونديال روسيا 2018 عكس ما كان متوقعا، حيث خسر منتخبا نيجيريا وزامبيا على أرضية ميدانهما، بينما سجل المنتخب الكاميروني فوزا مهما على المنتخب المغربي.

وكانت الخيبة الكبيرة من نصيب منتخب نيجيريا، الذي فاجئ الجميع بالخسارة التي تلقاها في ميدانه وأمام جماهيره على يد منتخب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، ويعتبر المنتخب النيجيري أقوى منافس للمنتخب الوطني في تصفيات مونديال روسيا 2018 بتصدره للمجموعة بفوزين على زامبيا والخضر، وسقط المنافس المقبل للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2018 منتخب زامبيا، هو الآخر على أرضية ميدانه أمام الموزمبيق بهدف نظيف في أول خرجة له ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

في حين تمكن منتخب الكاميرون من صنع الإستثناء رغم صعوبة المباراة التي إستقبل فيها منتخب المغرب، حيث تمكن الأسود الغير مروضة من حسم النتيجة لصالحهم بهدف دون مقابل.

في المقابل سيدخل المنتخب الوطني الجزائري غمار هذه المنافسة رسميا أمسية اليوم من بوابة منتخب الطوغو على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من العاشرة ليلا.  

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