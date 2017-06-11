أنيسة خلفاوي تهدي الجزائر ميدالية برونزية في البطولة الإفريقية للمسايفة

واجهت ممثلة الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية، أنيسة خلفاوي، مواجهة قوية في إختصاص "الشيش" من طرف المصرية يارا الشرقاوي في الدور نصف النهائي، ليعود الفوز في المنازلة للمصرية بنتيجة (15-7) حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، في حين عادت الميدالية الذهبية للمبارزة التونسية ايناس بوبكري، الفائزة في النزال النهائي على الشرقاوي بـ (15-6).

واحتلت أنيسة خلفاوي المركز الثالث في المنافسة الإفريقية، برصيد 30 نقطة بفارق 9 نقاط عن صاحبة المركز الثاني يارا الشرقاوي، فيما تصدرت إيناس بوبكري الترتيب برصيد 48 نقطة.