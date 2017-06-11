بالصور... إقبال جماهيري ضعيف بالتشاكر ومقاطعة الأنصار تتواصل

شهدت مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة إقبالا جماهيريا ضعيفا سهرة اليوم الأحد على هامش المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الطوغولي لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع لإقامتها بالكاميرون.

وتأتي مقاطعة أنصار المنتخب الوطني للمرة الثانية على التوالي بعد الإقبال الجماهيري الضعيف المسجل في مباراة الأربعاء الماضي الودية أمام منتخب غينيا التي إنتهت بفوز الخضر بنتيجة 2-1.

ويعود سبب مقاطعة أنصار الخضر بمباريات المنتخب الوطني بسبب النتائج المتواضعة التي سجلها رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها الغابون .