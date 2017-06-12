غريب: المرتبة الثانية حققناها بعرق جبيننا وهدفنا الآن الكأس التاسعة

حققت مولودية الجزائر هدفها الرئيسي هذا الموسم في جبهة البطولة، بعد أن ضمنت المرتبة الثانية بشكل رسمي، المؤهلة لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم، وذلك بعدما فازت سهرة أمس على ضيفها أولمبي المدية برباعية كاملة من دون رد، بملعب عمر حمادي ببولوغين من دون جمهور، برسم الجولة 29 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، وهو الفوز الذي سمح للمولودية بالمحافظة على وصافة الترتيب بعد الوصول إلى 50 نقطة، وضمانها رسميا قبل جولة واحدة فقط عن إسدال الستار عن فعاليات البطولة، والتي سيتنقل فيها الفريق الأربعاء القادم لمواجهة اتحاد بلعباس، الأمر الذي سيجعل المولودية تطوي نهائيا صفحة البطولة وتحول أطماعها إلى كأس الجمهورية أين تتواجد في المربع الأخير منها وتسعى لبلوغ دورها النهائي والتتويج بالكأس التاسعة في تاريخ الفريق، وكأس الكاف التي تسعى للذهاب بعيدا فيها وبلوغ أدوار متقدمة فيها.

وأكد عمر غريب أن فريقه حقق الأهداف التي سطرها، وقال: «المولودية فريق كبير وسيلعب رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم رغم أننا نشارك حاليا في كأس الكاف، الهدف الذي كنا نسعى من أجله في البطولة حققناه، باحتلال المرتبة الثانية وذلك كان بعرق جبيننا ولا أحد تصدق علينا، كما أن الحكام حرمونا من عدة نقاط هذا الموسم وقلت في بداية الموسم إنني لن أرضى حتى بالمرتبة الثالثة، كما أننا نملك فريقا ولاعبين لا بأس بهم وقدموا موسما جيدا»، وأضاف: «فزنا بالنتيجة والأداء على المدية وكنا قادرين بالفوز بسداسية أو سباعية، في بداية السنة قلنا إن المولودية ستلعب الأدوار الأولى وحققنا ذلك، مما يعني أن الهدف الأول حققناه ونتواجد في نصف نهائي الكأس ونسعى للتأهل إلى النهائي وإن شاء الله تكون من نصيبنا الكأس التاسعة، ونفس الشيء في كأس الكاف أين نسعى للتأهل إلى ربع النهائي»، وبخصوص رأيه في مشوار المولودية هذا الموسم وتمكنها من الصمود أمام كثافة البرنامج، قال: «لم نشتكِ طيلة الموسم رغم الإصابات والغيابات التي عانينا منها واللاعبين مشكورون على الجهد المبذول».