لهذا السبب قاطع ماضوي احتفالات التتويج وجابو يعد بالكأس التاسعة

زطشي: «سطيف قدمت الكثير وتستحق التتويج بالبطولة»

غادر مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي، مباشرة بعد صافرة الحكم سعيدي معلنا عن نهاية مواجهة اتحاد العاصمة أول أمس، وهو في قمة الغضب، وسارع إلى مغادرة الملعب والعودة مباشرة إلى مقر سكناه من دون حضور مراسيم التتويج وتوزيع الميداليات، في قرار أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن ماضوي هو من كان وراء عودة التشكيلة إلى سكة الانتصارات منذ أول جولة في مرحلة الذهاب، وشارك في تتويج الفريق، ليتضح أن ماضوي دخل في ملاسنات مع وسط الهجومي جابو الذي غضب لتغييره في الـ3 دقائق الأخيرة، واقترب من كرسي الاحتياط واحتج أمام المدرب ماضوي على تغييره، وهو ما لم يعجب ماضوي خاصة أنه كان أمام مرأى العناصر الاحتياطية وأعضاء الطاقم، مما جعله يرد بقوة على جابو والذي بدوره لم يسكت، مما تطلب تدخل الرئيس حمّار الذي كان قريبا من كرسي الاحتياط وعاتب المدرب ماضوي على ردّه على اللاعب وطلب منه معاملة جابو على أساس أنه ابنه وأنه كان في حالة غضب فقط، ليرد ماضوي بقوة أمام الرئيس حمّار مؤكدا أنه يرفض تدليل اللاعب، مثلما تفعل الإدارة، وأنه مثله مثل بقية زملائه لا يحق له الخروج عن القواعد الانضباطية، لينتظر ماضوي صافرة النهاية ويغادر في قمة الغضب.

ماضوي يرغب في المغادرة وبقاؤه سيكون بشروط

يبدو أن حادثة ماضوي في نهاية لقاء أول أمس كانت القطرة التي أفاضت الكأس، بعد أن نفد صبره على مثل هذه الحالات، ومن ثم تجسيد رغبته في تغيير الأجواء، وأن بقاءه وقبوله بتجديد العقد سيكون بشروط، خاصة هذه المرة قد تمس تسريح بعض العناصر الأساسية وتركيبة أعضاء الطاقم الفني والرفع من مطالبه المالية، في ظل العروض التي تتهاطل عليه.

حمّار يرتّب جلسة صلح بين ماضوي وجابو

باشر الرئيس حسان حمّار، مباشرة بعد نهاية الاحتفالات بالتتويج، ترتيبات عقد جلسة صلح بين المدرب ماضوي وجابو، من خلال إقناع اللاعب بتقديم اعتذارات لمدربه، والتي لن يرفضها المدرب ماضوي، خاصة أن الفريق لم تبق له سوى مواجهة أو مواجهتان لإنهاء الموسم.

بوشار يطالب بوثائق تسريحه

أكد المدافع بوشار أن مواجهة أول أمس أمام اتحاد العاصمة هي الأخيرة له بألوان وفاق سطيف، حيث احتفل مطولا باللقب مع بقية زملائه، وكان المدافع بوشار في فترة ما بين الشوطين قد تحدث إلى الرئيس حمّار وطالب بوثائق تسريحه، حيث وافق الرئيس على طلب اللاعب الذي احتج على عدم إشراكه وأن الفريق لم يعد في حاجة إلى خدماته، ويبدو من خلال حديثه أن بوشار لن يكون حاضرا خلال مباراة الجولة الأخيرة أمام دفاع تاجنانت وخلال مواجهة الكأس أمام مولودية الجزائر.

زطشي: «كان من واجبنا مشاركة سطيف الفرحة رغم التزاماتنا مع المنتخب»

هنأ رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، أنصار وإدارة سطيف على الفوز والتتويج باللقب، وشارك الجميع الفرحة رغم تزامن المباراة مع التحضيرات الأخيرة للمنتخب الوطني لمواجهة منتخب الطوغو، حيث قال: «رغم التزاماتنا مع المنتخب قبل ساعات قليلة عن مواجهة الطوغو، إلا أنني وجدت أنه من واجبنا الحضور إلى سطيف ومشاركة جمهور الوفاق الفرحة بالتتويج، خاصة أن سطيف قدمت الكثير وتستحق التتويج وأتمنى لها التوفيق في منافسة الكأس».

جابو: «لازال ينتظرنا لقب ثان.. ولم لا الدوبلي»

عبر قائد التشكيلة جابو عن فرحته مباشرة بعد استلامه الدرع من رئيس الاتحادية ووزير الرياضة، حيث انطلق مباشرة إلى الجمهور ووعده بلقب ثانٍ في الأيام القادمة، حيث قال: «المشوار لم يكن سهلا أمام منافسين كبار، لقد تعبنا كثيرا ولم نخيب أنصارنا الذين نهديهم اللقب، ونعدم أنه لازال هناك لقب آخر ينتظرنا سنعمل على جلبه، ولم لا الدوبلي في نهاية الموسم وتكرار سيناريو 2012».

حمّار تسلم صكا بملياري سنتيم مكافأة البطولة

تسلّم الرئيس حمّار خلال مراسيم التتويج باللقب، صكا بمبلغ ملياري سنتيم، يمثل المكافأة التي تخصصها الرابطة المحترفة للمتوج باللقب، حيث جاء هذا الصك في وقت تتواجد الإدارة في أمس الحاجة للأموال لمواجهة الأزمة، في انتظار انتزاع التأهل إلى نهائي منافسة كأس الجمهورية، والذي سيدر على الخزينة مبلغا يفوق 5 ملايير، حيث تساءل الكثيرون عن الفارق في المكافأة بين المنافستين رغم أن منافسة البطولة الأكثر صعوبة.