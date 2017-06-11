بالفيديو.. الخضر يفوزون على الطوغو بأداء متواضع

وسجل هدف الوحيد للخضر، مهاجم اندرلاخت البلجيكي سفيان هني، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بطريقة ممتازة، في لقطة انفرد فيها بالحارس الطوغولي بعد تمريرة من اسلام سليماني، ليسكن هني الكرة في الشباك بكرة ساقطة.

وأدى لاعب نادي ران الفرنسي رامي بن سبعيني، مباراة جيدة تجعله رجل المقابلة بلا منازع، بعد أن وقف في وجه هجوم الطوغولي خاصة في الشوط الثاني بعد أن تراجع أشبال ألكاراز للوراء ما جعلهم يتحملون ضغذ المنافس الذي حاول جاهدا لتعديل النتيجة الا أن رفقاء وهاب رايس مبولحي تمكنوا من انهاء اللقاء بفوز بهدف وحيد.

وعرفت المباراة حضور جماهيري محتشم بملعب مصطفى تشاكر بعد أداء الخضر المخيب في كأس أمم افريقيا الأخيرة بالغابون.

وحقق لويس لوكاس ألكاراز أول فوز له في مباراة رسمية ليحتل المنتخب الوطني الصدارة رفقة البنين الفائز على غامبيا بهدف دون رد، برصيد ثلاثة نقاط في الجموعة الرابعة.

البطاقة الفنية لمباراة الخظر ونظيره الطوغولي:

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة طقس جميل أرضية حسنة إضاءة جيدة جمهور متوسط

تحكيم : جوشوا باندو (بوتسوانا) بمساعدة اواموجيتس غوديسمانغ ومويمدي موناكوان (بوتسوانا)

الأهداف: الجزائر هني (24)

الانذارات: الجزائر : هني (31) وفيغولي (49)

الطوغو : اورو سامبا (41)

تشكيلتي الفريقين:

الجزائر: رايس مبولحي، يوسف عطال، (سفيان فيغولي 46، كارل مجاني 81)، فوزي غولام، عيسي ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، سفيان هني، نبيل بن طالب، رياض محرز، اسلام سليماني ياسين براهيمي ( هلال العربي سوداني 68).

المدرب : لوكاس الكاراز

الطوغو: باسا جيري سابيرو - جيني اورتيغا، حكيم اور سامبا، سيمون غبينيون، ماكيبي كولون، بينيال مالابا (اغبيغيياندان 54)، لاويلي اتاكورا، كوجو لابا، كوفي فرانكو اتشو (اليوم نيا 80)- ايحلاس بيبو- ايمانويل اديبايور.

المدرب: كلود لوروا.