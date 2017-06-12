أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

فيغولي يغادر الملعب بعد دقائق من دخوله مكان عطال

نشر يوم 2017/06/12 3060 0 م.فيراس/ي..رزيق فيغولي يغادر الملعب بعد دقائق من دخوله مكان عطال

إستبدل المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز لاعبه "يوسف عطال" في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة ليتم تعويضه بزميله سفيان فغولي في منصب مدافع أيمن.

ويعود سبب إستبدال  مدافع نادي بارادو في الشوط الثاني من اللقاء بسبب تلقيه لإصابة على مستوى الكتف الايمن، والتي أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في ثاني مشاركة له كأساسي مع أكابر المنتخب الوطني .

ليخرج بعد ذلك سفيان فيغولي الذي تلقى البطاقة الصفراء بعد أربعة دقائق من دخوله فقط من دخوله في الدقيقة 81 بعد أن تعرض لاصابة على مستوى الساق واستبداله بالمدافع كارل مجاني.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا