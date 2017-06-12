فيغولي يغادر الملعب بعد دقائق من دخوله مكان عطال

إستبدل المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز لاعبه "يوسف عطال" في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة ليتم تعويضه بزميله سفيان فغولي في منصب مدافع أيمن.

ويعود سبب إستبدال مدافع نادي بارادو في الشوط الثاني من اللقاء بسبب تلقيه لإصابة على مستوى الكتف الايمن، والتي أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في ثاني مشاركة له كأساسي مع أكابر المنتخب الوطني .

ليخرج بعد ذلك سفيان فيغولي الذي تلقى البطاقة الصفراء بعد أربعة دقائق من دخوله فقط من دخوله في الدقيقة 81 بعد أن تعرض لاصابة على مستوى الساق واستبداله بالمدافع كارل مجاني.