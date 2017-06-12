تونس تفوز على مصر في داربي شمال إفريقيا

تمكن المنتخب التونسي لكرة القدم من فوزه على نظيره المصري بهدف لصفر في المواجهة التي جمعتهما بملعب رادس الأولمبي بتونس، برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع غجرائها بالكاميرون.

المنتخبين التونسي والمصري دخلا المواجهة بحذر كبير بغية تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفائز إنطلاقة قوية في التصفيات، التي يتأهل من خلالها متصدري المجموعات 12 بالإضافة لأحسن ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

وسجل الاعب التونسي خنيسي هدف المباراة الوحيد ثلاث دقائق بعد بداية الشوط الثاني، مكن فريقه من إعتلاء صدارة المجموعة العاشرة، متبوعا بالمنتخبين النيجيري والسوازيلاندي برصيد نقطة لكل منهما.