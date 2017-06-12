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ألكاراز.. ضيعنا الفوز بنتيجة عريضة

نشر يوم 2017/06/12 665 0 م .فيصل ألكاراز.. ضيعنا الفوز بنتيجة عريضة
كشف الناخب الوطني لكرة القدم، الاسباني لويس لوكاس ألكاراز، عقب نهاية مباراة الخضر امام المنتخب الطوغولي، أنه كان بإمكاننا الفوز بتيجة كبيرة، لوإستغلينا الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا خاصة في الشوط الاول ، لكن المهم حققنا ثلاثة نقاط، واللاعبين أدوا ما عليهم.

قال ألكاراز، خلال الندوة الصحفية التي أقيمت عقب نهاية المباراة، "ضيعنا عدة فرص وواجهنا عدة صعوبات خاصة في الشوط الثاني بعد إصابة عطال في الكتف، والخروج الاضطراري لفغولي وكان بإمكاننا الفوز بتيجة عريضة لو أحسنا استغلال كل الفرص" .

وأضاف الناخب الجزائري "رغم أن المباراة لعبت في نهاية الموسم وفترة الصيام إستطعنا كسب نقاط الفوز وتخطي الخصم" .

  كما أشاد ألكاراز بكل من بن طالب الذي قال أنه أدى ما عليه وتفاعل مع مختلف الخطط التكتيكية، وقديورة كان في يومه وثقتي فيه كبيرة، بينما محرز يعاني من الارهاق.  

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