ألكاراز يهدد محرز بدكة البدلاء في هذه الحالة !

هدد المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري "لوكاس ألكااز"، نجم ليستر سيتي بإبقائه على دكة البدلاء خلال المواجهات المقبلة، في حال تواصل تراجع مستواه مع الخضر في المواعيد المقبلة، وكان رياض محرز من بين أسوء اللاعبين فوق أرضية الميدان خلال المواجهتين التي لعبهما المنتخب الوطني أمام كل من غينيا والطوغو هذا الأسبوع ، وقال ألكاراز في ندوته الصحفية التي نشطها قاعة المؤتمرات التابعة لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الطوغولي : "لا أريد الحديث على اللاعبين بصفة فردية ،لكنه إذا كان هناك لاعب في غير المستوى المطلوب سيكون مصيره بطبيعة الحال على دكة البدلاء "

"أشركت فغولي كمدافع أيمن عوضا عن ماندي لأنني أبحث عن النفس الهجومي "

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول سبب إشراك اللاعب سفيان فغولي مكان يوسف عطال المصاب في الشوط الثاني، وعدم الدفع باللاعب عيسى ماندي كمدافع أيمن أكد لوكاس الكاراز أنه كان يبحث عن اللاعب الذي بإمكانه تقديم الإضافة الهجومية، وهي الميزة التي يتمتع بها فغولي مقارن بعيسى ماندي "

" المباراة لعبت في ظروف صعبة بسبب الصيام ونهاية الموسم "

وتحجج المدرب الإسباني للمنتخب الوطني بصيام لاعبيه طيلة 18 ساعة كاملة قبل خوض مباراة الطوغو، ليفسر ظاهرة تراجع مستوى بعض اللاعبين خلال مواجهة اليوم، كما تطرق المدرب السابق فريق غرناطة الإسباني للظروف التي لعبت فيها المباراة، والتي تزامنت مع نهاية الموسم بالنسبة للعديد من اللاعبين والتي يرافقها إرهاق كبير بالنسبة لأشباله .

" نحتاج إلى وقت كبير من أجل بناء طريقة لعب جديدة "

وفما يخص طريقة لعبه المتشابهة مع المدرب السابق كريستيان غوركيف، والتي لم تعرف أي تغييرات كثيرة خلال اللقاءين الماضيين أكد ألكاراز، أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل بناء طريقة لعب جديدة، وأنه بحاجة لتجمعات عديدة مع اللاعبين نت أجل التعرف على الخصوصيات التي يتمتع بها كل فرد من تشكيلة المنتخب الوطني .

"أنا راض على آداء قديورة في الوسط "

وعلى عكس كل متتبعي المنتخب الوطني، أبدى المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز رضاه التام على آداء اللاعب عدلان قديورة خلال مباراة اليوم ، حيث صرح قائلا: "دور قديورة كان تكاملي مع بقية اللاعبين، ولقد كنت سعيدا بآداء عدلان خلال هذه المباراة "وأضاف ألكاراز: " كنا قريبين من حسم المباراة في الشوط الأول لكننا أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام المنافس "

"شاهدت أكثر من 10 مباريات لشالك 04 وهذا هو منصب بن طالب الحقيقي "

وفي نفس السياق تطرق مدرب المنتخب الوطني لإشراكه اللاعب نبيل بن طالب في منصب وسط ميدان دفاعي، بالرغم من تميزه بالنزعة الهجومية حيث صرح قائلا:"كان علي أن أحول بن طالب كوسط ميدان دفاعي حتى يكون قريبا من لاعبي المحور ، شاهدت أكثر من 10 مباريات لفريق شالك 04 أنا متأكد أنه كان ينشط في نفس المنصب "