يوسف عطال..الطبيب أكد لي أن الإصابة ليست خطيرة

وقال عطّال عقب انتهاء المباراة التي جرت في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، "إن المباراة كانت صعبة للغاية لكننا كنا محفزين لها بالقدر الكافي..الهدف المسجل في الشوط الأول سهل من مهمتنا أمام منافس جاء إلى الجزائر ليدافع بقوة متكتلا في الخلف".

وأضاف عطال أنه راض عن مردوده الذي ظهر به خلال اللقاء، في قائلا " سأكسب المزيد من الثقة بمرور المباريات لأثبت أنني استحق مكانتي ضمن المنتخب الجزائري".

وعن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف، أوضح يوسف أن طبيب المنتخب أكد أنها ليست خطيرة.

وكان رفقاء فيغولي، قد احرزوا فوزا مهما، أمس الأحد، على المنتخب الطوغولي، في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019، وهذا بنتيجة واحد مقابل لا شيء، حيث كان الهدف من تسجيل هني في الدقيقة 23 من بداية الشوط الأول من المباراة.