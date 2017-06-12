أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

يوسف عطال..الطبيب أكد لي أن الإصابة ليست خطيرة

نشر يوم 2017/06/12 856 0 أسماء.ع يوسف عطال..الطبيب أكد لي أن الإصابة ليست خطيرة
أكد مدافع المنتخب الجزائري لكرة القدم الجديد، يوسف عطال أن المباراة التي جمعتهم بفريق الطوغو كانت صعبة كثيرا.

وقال عطّال عقب انتهاء المباراة التي جرت في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، "إن المباراة كانت صعبة للغاية لكننا كنا محفزين  لها بالقدر الكافي..الهدف المسجل في الشوط الأول سهل من مهمتنا أمام منافس جاء إلى الجزائر ليدافع بقوة متكتلا في الخلف".

وأضاف عطال أنه راض عن مردوده الذي ظهر به خلال اللقاء، في قائلا " سأكسب المزيد من الثقة بمرور المباريات لأثبت أنني استحق مكانتي ضمن المنتخب الجزائري".

 

وعن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف، أوضح يوسف أن طبيب المنتخب أكد أنها ليست خطيرة.

وكان رفقاء فيغولي، قد احرزوا فوزا مهما، أمس الأحد، على المنتخب الطوغولي، في إطار تصفيات كأس أمم افريقيا 2019، وهذا بنتيجة واحد مقابل لا شيء، حيث كان الهدف من تسجيل هني في الدقيقة 23 من بداية الشوط الأول من المباراة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا