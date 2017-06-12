مبولحي.. لم أفرض نفسي قائدا على اللاعبين ومؤسف ما حدث لسليماني

وقال حارس نادي رين الفرنسي سهرة أمس الأحد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة المدرب الإسباني عقب مواجهة الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب الطوغولي: "لم أفرض نفسي قائدا على لاعبي المنتخب الوطني، وإنما هم من اختاروني وشخصيتي لاتتغير أبدا بعدما أصبحت قائدا لأنها ليست مهمة أبدا بالنسبة لي والأهم ما أقدمه فوق أرضية الميدان"، وأضاف:"صحيح أن التصفير على اللاعبين يحدث في كل الملاعب، ولكن من المؤسف جدا تصفير جماهيرنا على سليماني، علينا أن لاننسى ما قدمه للمنتخب الوطني، وربما الآن يمر بمرحلة فراغ ومن واجبنا رفع معنوياته".

وأكد مبولحي أن المنتخب الوطني عانى من الجانب التكتيكي مع المدربين السابقين والمدرب الإسباني يعمل على هذا الجانب كثيرا وقال:"كانت مشكلتنا مؤخرا في الجانب التكتيكي، كنا نلعب فوق أرضية الميدان تائهين وعانينا كثيرا، والمدرب ألكاراز يعمل على هذا الجانب وسنتحسن مستقبلا، لأننا فقدنا كثيرا مع المدربين لسابقين تكتيكيا"، وتابع: "المباراة كانت صعبة والأهم الآن أننا فزنا وسنحاول ان نحسن من آداءنا في المباريات المقبلة".

ورد ذات المتحدث عن تألقه في لمباريات رغم بقاءه بعيدا عن المنافسة الرسمية مع الأندية وقال في هذا الشأن: "ربما عليكم ان تسألوا المدربين الذين يعملون معي، لأنهم كلهم سعيدون بما أقدمه، وأنا من جانبي دائما ما أجتهد كثيرا وأضاعف العمل بالإضافة إلى أن الحظ دائما ما يكون إلى جانبي، أنا أحاول دائما تقديم الأفضل والجميع يعرف علاقتي مع المنتخب الوطني وارتباطي وحبي للجزائر".