تعيين بنيدة مراح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية عبر بيان لها، عن تنصيب صاحبة ذهبية أولمبياد سيدني 2000، كنائب لرئيس اللجنة الأولمبية خلال العهدة الجديدة، وذلك خلال إجتماع توزيع المهام الذي ترأسه مصطفى بيراف، واختار بمشاركة أعضاء اللجنة مجموعة من الرياضيين السابقين لتسيير بعض القطاعات في اللجنة خلال العهدة الرئاسية الجديد التي ظفر بها بعد تجديد الثقة فيه في الـ27 ماي المنصرم، فإلى جانب بنيدة مراح، تم تعيين كل من حسيبة بولمرقة كرئيسة لجنة النساء والرياضة، وعبد الرحمان حماد رئيسا للجنة الرياضيين.

من جهة أخرى خرجت اللجنة الأولمبية الجزائرية، من إجتماعها هذا بقرار مهم يخدم الرياضة الجزائرية وذلك بإعادة تنصيب لجنة المخطط الإستراتيجي وتطوير رياضة النخبة.