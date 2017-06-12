اللجنة الأولمبية الجزائرية تدعو ممثليها إلى "التعقل والتهدئة وتحمل المسؤولية"

وذكرت اللجنة من خلال بيان لها بالتحديات المقبلة عليها الجزائر، ما دفعها للدعوة لتهدئة الأمور والتحلي بالمسؤولية، وجاء في البيان: "نحن واعون برهانات الرياضة الأولمبية في الجزائر، سيما الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر العاصمة وألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2021، لهذا يدعو المكتب التنفيذي جميع ممثلي الحركة الأولمبية والرياضية في الجزائر خلال شهر رمضان الفضيل إلى تغليب العقل وحس المسؤولية".

كما دعت ذات الهيئة عبر بيانها، إلى ضرورة توحيد الصفوف والعمل في إطار قانوني لفائدة الرياضة الجزائرية: "علينا توحيد كل القوى الحية في الرياضة الجزائرية ورفض جميع أنواع الضغوط عبر تطبيق واحترام القانون الجزائري والميثاق الأولمبي".

يأتي هذا، بعد الإحتجاجات والفوضى التي يعيشها بيت الهيئة الأولمبية، منذ إعادة تجديد الثقة في الرئيس مصطفى بيراف، أين طعن ستة رؤساء اتحاديات في شرعية هذه الإنتخابات وهددوا في وقت سابق بالتصعيد من خلال نقل القضية لأعلى هيئة أولمبية في العالم للفصل فيها.