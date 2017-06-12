بالفيديو.. حارس منتخب الطوغو واجه الخضر بعود تنظيف الأسنان

قد صنع الحارس الطوغولي الحدث، وبات محل حديث العام والخاص، عندما لعب طيلة مواجهة "الخضر" سهرة الأحد مستعملا عودا لتنظيف الأسنان في فمه، الأمر الذي أثار استغراب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا صورا ترصده، لكنها لم تجب عن السبب الذي جعله يضع عود تنظيف الأسنان في فمه خلال مواجهة مهمة.

وانهزم المنتخب الطوغولي في مباراته الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب الجزائري أمس الأحد بهدف سجله مهاجم أندرلخت البلجيكي سفيان هني، بعدما باغت الحارس "سابيرو باسا دجيري"، الذي كان متقدما عن مرماه.