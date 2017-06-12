جوفنتوس يعود لمتابعة محرز ويستعد لتقديم عرض رسمي

وكشف تقرير لصحيفة "دايلي إسكبرس" البريطانية، أن ادارة جوفنتوس الإيطالي وضعت لاعب ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ضمن قائمة اهتماماتهما من أجل دعم صفوف الفريق هذا الصيف تحسبا للموسم المقبل، ويتواجد إلى جانبه كل من الأرجنتيني دي ماريا واللاعب البرازيلي لبايرن ميونيخ الألماني دوغلاس كوستا، وحسب ذات المصدر فإن إدارة الفريق الإيطالي تستعد لتقديم عرض رسمي ل"الثعالب" بعدما تم تحديد 50 مليون أورو قيمة بيع اللاعب الجزائري.

وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن محرز حدد وجهته واختار الإنتقال إلى برشلونة الإسباني الموسم المقبل وينتظر عرضا رسميا من مسؤوليها، يعتبر أفضل لاعب في إفريقيا 2016 "البارصا" فريقه المفضل وعبر أكثر من مرة عن إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.