مدرب منتخب الإمارات يرفض الرد على أسئلة مراسل "بي إن سبورتس"

كشفت تقارير إعلامية قطرية وإماراتية اليوم، أن المدرب الأرجنتيني للمنتخب الإماراتي والمنسق الإعلامي، رفضا الرد على أسئلة مراسل قناة "بي ان سبورتس" القطرية خلال الندوة الصحفية التي عقدها المدرب إدجاردو باوزا صباح اليوم الإثنين في تايلاند، كما امتنع أيضا كل ممثلي المنتخب الإماراتي التعامل مع القناة القطرية، وكان الإتحاد الإماراتي لكرة القد قد رفض تعيين طاقم تحكيم قطري لادارة المباراة التي ستجمعه بتايلاند غدا الثلاثاء برسم الجولة الثامنة من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وكانت دولة الامارات، قد حذرت مواطنيها من التعاطف مع قطر أو الإعتراض على قرارها القاضي بقطع علاقاتها مع قطر، وأكدت أن ذلك تعتبره جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية.