يوسف عطال ...اللاعب الذي حوله ألكاراز من مدافع أيسر إلى مدافع أيمن

من شوارع العاصمة إلى المنتخب الوطني !

ويعتبر اللاعب يوسف عطال من إكتشاف نادي شباب بلوزداد في الاصناف الصغرى بعد معاينته من طرف أحد مسيري بلوزداد في أحد المباريات ما بين الأحياء، ليتحول هذا الطفل الصغير إلى أحد نجوم الكرة الجزائرية في ظرف قصير ، وذلك بعد مروره على العديد من المدارس الكروية المحلية التي تعلم فيها أبجديات كرة القدم .

شباب بلوزداد، شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة.. أهم محطاته الكروية

لم تدم تجربة اللاعب يوسف عطال طويلا مع فريق شباب بلوزداد حيث قضى موسما واحدا مع الفريق العاصمي ليظطر بعدها لمغادرة الناي بسبب إنتقال عائلته للعيش في مدينة تيزي وزو، ليخوض عطال تجربة جديدة مع فريق شبيبة القبائل والتي دامت ثلاث سنوات كاملة، قبل أن يلفت انظار فريق إتحاد العاصمة الذي خاض معه موسما واحد ليظطر بعدها لمغادرة النادي بسبب صعوبة العيش بعيدا عن العائلة ، ويقرر العودة إلى فريق شبيبة القبائل من أجل الإقتراب أكثر من عائلته في تيزي وزو.

لفت إنتباه "أولييفي روسي" والإنتقال إلى بارادو

خاض اللاعب يوسف عطال مباراة البطولة رفقة فريقه شبيبة القبائل أمام نادي بارادو ، حيث تألق بشكل لافت في هذه المباراة ليلفت أنظار المدرب الإسباني لنادي بارادو" أوليفيي روسي" الذي إتصل بوالد يوسف عطال من أجل ظمه لأكاديمية الفريق العاصمي، ليتم الموافقة على إتمام الصفقة ويفتح عطال صفحة جديدة في مشواره الكروي من بوابة الفريق الذي يرأسه الرجل الأول في هرم الكرة الجزائرية خير الدين زطشي.

إصابة في أول موسم مع الأكاديمية هددت مسيرته

وفي أول موسم ليوسف عطال مع أكاديمية نادي بارادو تلقى إصابة على مستوى الركبة هددت مسيرته الكروية، والتي غاب على إثرها خلال أول لقائين من البطولة إلا أنه تمكن من العودة بعدها وكسب مكانة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني "أوليفيي روسي" ، ليساهم في تتويج فريقه بلقب البطولة ، وكاس الجمهورية لصنف الآمال .

منصبه الأصلي كمدافع أيسر

بالرغم من الآداء الرائع الذي قدمه يوسف عطال في أول مبارتين له بقميص الخضر كمدافع أيمن، إلا ان المنصب الحقيقي لهذا اللاعب هو كمدافع أيسر بالرغم من إعتماده على القدم اليمنى ، إلا أن مراوغاته الناجحة وسرعته الكبيرة جعلت مدرب نادي بارادو يعتمد عليه كمدافع أيمن في المباريات التي يجريها الفريق داخل الديار ، وكجناح أيسر في المباريات التي يلعبها الفريق خارج الديار.

البطاقة الفنية للاعب يوسف عطال

من مواليد : 17 ماي 1996

مكان الميلاد : بوغني (تيزي وزو)

فصيلة الدم O+

المنصب : مدافع أيسر (بارادو )، مدافع أيمن (المنتخب الوطني )

القدم : اليمنى