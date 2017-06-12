ماضوي يتصالح مع جابو.. الأنصار يطالبون ببقائه وتوقيع الجدد بعد لقاء تاجنانت

استجاب مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي، إلى طلب الرئيس حسان حمّار وعاد إلى الإشراف على تدريبات التشكيلة منذ حصة الاستئناف، ومواصلة تشريف عقده إلى نهايته مع نهاية الشهر، خاصة أن الفريق لازالت تنتظره منافسة الكأس، حيث أجل المدرب ماضوي الفصل في مصيره على رأس العارضة الفنية للفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي، وأكد عدم رضاه عن عدة أمور داخل التشكيلة والإدارة، بعد أن صارح حمّار برفضه سياسة «التدليل» التي يعامل بها بعض اللاعبين، كما يدور حديث عن أن ماضوي يريد إعادة النظر في تركيبة الطاقم الفني الذي يعمل معه، وطالب بطاقم جديد، إضافة إلى رفع مطالبه المالية وتحديد مواعيد محددة للحصول عليها. في سياق متصل، حدد الرئيس حسان حمّار موعد استئناف التدريبات للإشراف بنفسه على إحداث الصلح بين ماضوي وجابو، أين قدم الأخير اعتذاراه للمدرب على ما بدر منه في نهاية مباراة اتحاد العاصمة واحتجاجه على تغييره، حيث تصالح الثنائي وبدأت حصة استئناف التدريبات وسط أجواء جيدة عقب التتويج بلقب البطولة.

الأنصار طالبوا ماضوي بالبقاء ويساندونه

التقت مجموعة من أنصار الوفاق بالمدرب ماضوي في شوارع المدينة، حيث تحدثوا إليه وطالبوه بالبقاء ومواصلة الإشراف على التشكيلة، بعد أن أكدت النتائج جدوى العمل الذي قام به منذ عودته خلال الميركاتو الفارط، مبدين تمسكهم به، وطالبوا الإدارة بتجديد عقده والاستجابة لكامل شروطه، مؤكدين مساندة كامل القرارات التي يتخذها من أجل فرض الانضباط وسط المجموعة، في إشارة لحادثة احتجاج جابو التي عرفتها المباراة الأخيرة، وتبقى وقفة الأنصار جد حاسمة في تحديد ماضوي لوجهته، خاصة أن مغادرته الموسم الفارط كانت بسبب الأنصار.

الإدارة تشترط 400 مليون لتسريح بوشار

عاود الرئيس حمّار إملاء نفس الشروط التي كان قد عرضها على المدافع بوشار مقابل تسريحه، بعد أن حدد قيمة 400 مليون سنتيم مقابل ورقة تسريحه، إضافة إلى التنازل عن مستحقاته العالقة التي تزيد عن 600 مليون سنتيم، مما يعني أن تكلفة وثيقة التسريح تضاهي مليار سنتيم، وهو ما لن يوافق عليه اللاعب الذي سيضطر إلى البقاء في حال عدم تراجع حمّار عن هذه الشروط، خاصة أن اللاعب لن يتحصل في فريقه الجديد على المبلغ الإجمالي الذي سيخسره من أجل الحصول على تسريحه.

حمّار يؤكد أن التوقيعات تنطلق بعد لقاء تاجنانت

أكد الرئيس حمّار أن إدارته ستباشر ترسيم الأمور مع العناصر الجديدة التي أعطت موافقتها لتقمص ألوان الوفاق، مباشرة بعد لقاء الجولة الأخيرة أمام دفاع تاجنانت أمسية الأربعاء القادم، رافضا الكشف عن هوية هذه العناصر إلى غاية ترسيم توقيعها، تخوفا من تربص بعض النوادي المنافسة. وكان حمّار قد دخل في مفاوضات ماراطونية مع عدة أسماء في الفترة السابقة وأجل تحديد موعد نهائي إلى غاية التفرغ من مشوار البطولة، وكانت الإدارة قد دخلت في مفاوضات مع لاعبين كثر، على غرار سيدهم، بالغ وشريفي، بورديم، عودية، نساخ، بن عيادة، رضواني والقائمة طويلة.

اتحاد العاصمة يصرف النظر عن كنيش واللاعب يدرس عرض الغرافة القطري

واصل المدافع المحوري الشاب كنيش الرفع من أسهمه في سوق التحويلات، من خلال حصوله في كل مرة على عرض جديد، وتحدثت مصادر أن كنيش يدرس عرضا وصله من نادي الغرافة القطري، وجاء هذا العرض ساعات قليلة بعد إعلان إدارة اتحاد العاصمة علنا عن صرفها النظر عن اللاعب، فيما تبقى إدارة الوفاق تراقب مستجدات اللاعب من قريب وتنتظر أي فرصة لتمديد عقده.

الوفاق مهدد ببداية الموسم القادم في غياب الجمهور

يبدو أن غياب الجمهور عن أول مواجهة لوفاق سطيف الموسم القادم أصبح تقليدا، بعد أن تعرض الملعب إلى العقوبة في أول مواجهة بداية الموسم الحالي أمام بلوزداد، التى جرت في غياب الجمهور، ويتجه وفاق سطيف إلى لعب أول مواجهة من بطولة الموسم المقبل في غياب الجمهور كذلك، بعد أن دوّن الحكم سعيدي رشق أرضية الميدان بالألعاب النارية خلال مواجهة اتحاد العاصمة، في وقت أن الملعب تلقى الإنذار الأخير عقب أحداث لقاء اتحاد الحراش، مما يجعله مهددا بالعقوبة في انتظار اجتماع لجنة الانضباط اليوم.

مواجهة تاجنانت من دون اللاعبين القاطنين خارج سطيف

قام الطاقم الفني بمنح اللاعبين الذين يقطنون خارج ولاية سطيف راحة إضافية إلى غاية ما بعد لقاء الجولة الأخيرة أمام دفاع تاجنانت، للبقاء في مقر سكناهم، خاصة في شهر رمضان، حيث سيكتفي بالاعتماد على العناصر المحلية المتواجدة في مدينة سطيف وبعض عناصر الآمال لمواجهة دفاع تاجنانت، على أن يعود الجميع إلى أجواء التدريبات والتحضيرات لموعد مباراة نصف النهائي مع موعد الاستئناف الذي يعقب مواجهة تاجنانت، حيث تجري التدريبات هذه الأيام في غياب كامل العناصر التي تقطن خارج مدينة سطيف، وحددت الإدارة موعد التنقل صوب مدينة تاجنانت زوال يوم الأربعاء، ساعتين قبل موعد المباراة التي تنطلق في الساعة الخامسة مساء، خاصة مع قرب المسافة بين المدينتين، والذي يسمح للاعبين بتناول وجبة الإفطار في بيوتهم بعد نهاية المباراة الشكلية.