بن شيخة يتلقى تهديدات من أنصار الرجاء البيضاوي المغربي

وكشف عدة تقارير إعلامية مغربية، أن المدرب السابق لمولودية الجزائر عبد الحق بن شيخة تلقى تهديدات من بعض أنصار الرجاء البيضاوي لإجباره على الرحيل من الفريق الذي سيكون مدربه الموسم المقبل بعدما توصل لإتفاق مع رئيس الفريق منذ أيام قليلة، وحسب ذات المصادر فإن المدرب الجزائري كان قد تلقى تهديدات قبل توقيعه العقد مع أدارة النادي، وهذا أثناء دخوله في مفاوضات مع الرئيس سعيد حسبان إلا أنه لم يعطها أهمية كبيرة.

وكان بعض أنصار الفريق المغربي قد شاركوا في وقفة إحتجاجية، رفع فيها المحتجون شعارات "بن شيخة مدربا لحسبان وليس للرجاء"، مطالبينه بالرحيل كما شارك في هذه الوقفة عدد من عمال وموظفي الفريق، واستغرب بن شيخة من خرجة أنصار الرجاء ويتجه لفسخ عقده.