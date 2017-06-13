الرابطة المحترفة تعاقب 4 فرق باللعب دون جمهور

سيواجه سريع غليزان ضيفه شباب باتنة برسم الجولة الاخيرة من الرابطة المحترفة الأولى بدون جمهور، وهي المباراة التي ستحدد مصير سريع غليزان حول بقاءه ضمن فرق النخبة او النزول إلى الرابطة الثانية، وكان أنصار الفريق قد رموا الألعاب النارية على أرضية ميدان ملعبهم في المباراة التي استقبلوا فيها مولودية الجزائر في الجولة 28 ما تسبب في حرمانهم من حضور المبارة الأخيرة غدا الأربعاء.

وفي المقابل، ستتأجل عقوبة كل من وفاق سطيف وإتحاد الحراش إلى الموسم المقبل، على اعتبار انهم لن يستقبلوا على أرضهم في الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري عكس اتحاد العاصمة الذي سيستقبل غدا شباب الساورة في ملعب عمر حمادي ببولوغين بدون جمهور.