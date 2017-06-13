شبيبة القبائل من بين أفضل عشرة أندية عبر التاريخ في إفريقيا

ونشر موقع "لو 10 ميور" المتخص في الإحصاءات، تصنيفا جديدا لأفضل عشر أندية افريقية عبر التاريخ، واعتمد الموقع على عدد مشاركات الأندية على الصعيد الدولي والألقاب التي تحصل عليها كرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتواجد شبيبة القبائل ضمن هذه القائمة واحتل المرتبة الرابعة برصيد 740 نقطة.

ويواصل الأهلي المصري تربعه على الأندية الإفريقية الأفضل عبر التاريخ بمجموع نقاط 2090، حيث توج ثماني مرات برابطة الأبطال ومرة واحد بكأس الكونفدرالية، بينما حمل كأس السوبر الإفريقي ست مرات وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، وجاء الزمالك المصري في المركز الثاني بمجموع 822 بعدما توج برابطة الأبطال 5 مرات، فيما احتل تي بي مازيمبي الكونغولي المركز الثالث بـ 788 نقطة.