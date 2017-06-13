إدارة وفاق سطيف تنفي وجود مشاكل داخل بيت النادي

و أوضح ذات المصدر، بأنّ غياب كل من المدرب الرئيسي خير الدين ماضوي ومساعده مليك زرقان ومدرب الحراس عز الدين برارمة، عن الحصة التدريبية الّتي تلت نهاية الجولة الـ29 واحتفالات التتويج بالبطولة "راجع لأمور شخصية لا علاقة لها بالنادي".

وقال المدير الإداري لبطل الجزائر: "إنّ تتويجنا بلقب البطولة دعم أكثر الأجواء الحميمية السائدة في النادي وأنّ كل أسرة "النسرالأسود"، من طاقم فني ولاعبين ومسيرين، تهدف للإستمرار في ديناميكية حصد الألقاب دون أي شيء آخر". مضيفًا بأنّ الهدف حاليًا هو إضافة لقب التتويج بالسيدة الكأس للمرة التاسعة في تاريخ النادي