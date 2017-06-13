الجيل الحالي للخضر يمحو صورة "شيشة وبابيشة" بـ "الحج والعمرة"

جنون غزال عوضه إلتزام شقيقه رشيد

ومن بين أبطال فضائح الجيل الماضي للمنتخب الوطني نجد اللاعب عبد القادر غزال الذي عرف بصوره الخليعة مع عارضات الأزياء الإيطاليات، بالإضافة غلى مشاركته في فيديو كليب غنائي يضم العديد من اللقطات لخادشة للحياء، على عكس شقيقه رشيد غزال الذي فاجئ الجميع برزانته الكبيرة وإنضباطه الكبير حتى من خلال حياته الشخصية .

بودبوز "دار اللحية " وتعلم من أخطائه

وكان رياض بودبوز بطلا لفضيحة أخلاقية كبيرة خلال شهر مارس من عام 2013 ، بعد إتهامات المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش للاعب سوشو السابق بأنه تناول "الشيشة" خلال تواجد "الخضر" في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والأكثر من ذلك لمّح إلى قيامه بأفعال أخطر من خلال إشارته بطريقة غير مباشرة إلى أن بودبوز تعاطى المخدرات، من خلال قوله: "لقد قام بودبوز بتناول الشيشة ووضع فيها أشياء خطيرة تجعل اللاعب يغني ويرقص ولا يصبح لاعبا"، إلا أن أخلاق بودبوز إنقلبت بـ 360°خلال السنوات الأخيرة بسبب إلتزامه الديني الذي جعله من بين أكثر اللاعبين المواضبين على الصلاة.

بن طالب، هني، مبولحي وابراهيمي ...عنوان الإلتزام في المنتخب

بالرغم من الفضائح الاخلاقية التي صنعها الحارس رايس وهاب مبولحي في وقت سابق عندما كان ينشط في صفوف فريق سيسكا صوفيا البلغاري، إلا أنه يتوجب علينا الإعتراف بالأخلاق العالية التي أصبح يتميز بها "الرايس " الذي نال الإشادة من طرف وسائل الإعلام العالمية عندما أفطر على حبات "التمر" ما بين شوطي مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الألماني في ثمن نهائي كاس العالم التي إحتضنتها البرازيل سنة 2014، بالإضافة إلى الإلتزام الديني الذي يميز كل من هني ، ابراهيمي وبن طالب .

محرز ، سوداني وابراهيمي يلتحقون بقائمة المعتمرين

وإلتحق الثلاثي رياض محرز ، ياسين ابراهيمي والعربي هلال سوداني بقائمة المعتمرين في المنتخب الوطني، التي تضم كل من فوزي غلام، إسحاق بلفوضيل، فتحي حارك، وسعيد بلكالام ،واستغلّ نجوم منتخب الجزائرانتهاء الموسم الكروي، وفراغهم من ارتباطاتهم الدولية، للتوجه إلى الأراضي المقدسة من أجل أداء العمرة، وانتشرت العديد من الصور، ومقاطع الفيديو، لرياض محرز ومجموعة من لاعبي المنتخب الجزائري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داخل الحرم المكي، بزيّ “الإحرام”.