محامي رونالدو يرد على إتهام اللاعب بالتهرب الضريبي

وكشف لوبو، في تصريح لقناة سيك نوتيسياس البرتغالية، أن كريستيانو لم يتم اتهامه رسميا حتى الآن، ونحن في مرحلة مبكرة للغاية، النيابة هي من ستقرر إذا كان سيتم المضي قدما في العملية .

وأضاف، وكيل نجم ربال مدريد، لم يتهرب من دفع الضرائب، عندما وصل إلى ريال مدريد حقوق صورته كانت في المملكة المتحدة وفي سنة 2014 ، قام بدفع الضرائب بأثر رجعي عن سنوات 2011 و2012 و2013 .

وواصل المحامي هناك خطأ فني، ولكن المعيار الذي يتبعه كريستيانو، هو إعطاء المزيد من الأموال للسلطات الضريبية.

وفي بيان من مكتب الادعاء الاسباني، رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 ، لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور، معتمدة في الدعوة على تقرير أرسلته سلطات الضرائب الإسبانية إلى مكتب الادعاء.