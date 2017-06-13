أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

محامي رونالدو يرد على إتهام اللاعب بالتهرب الضريبي

نشر يوم 2017/06/13 27 0 م .فيصل محامي رونالدو يرد على إتهام اللاعب بالتهرب الضريبي
قام أنطونيو لوبو، محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرد على الاتهامات التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام الإسبانية بشأن التهرب الضريبي المزعوم بقيمة 14.7 مليون أورو على مدى 4 سنوات.

وكشف لوبو، في تصريح لقناة سيك نوتيسياس البرتغالية، أن كريستيانو لم يتم  اتهامه رسميا حتى الآن، ونحن في مرحلة مبكرة للغاية، النيابة هي من ستقرر  إذا كان سيتم المضي قدما في العملية . 

وأضاف، وكيل نجم ربال مدريد،  لم يتهرب من دفع الضرائب، عندما وصل  إلى ريال مدريد حقوق صورته كانت في المملكة المتحدة وفي سنة 2014 ، قام بدفع الضرائب بأثر رجعي عن سنوات 2011 و2012 و2013 . 

وواصل المحامي هناك خطأ فني، ولكن المعيار الذي يتبعه كريستيانو، هو إعطاء المزيد من الأموال للسلطات الضريبية. 

وفي بيان من مكتب الادعاء الاسباني، رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 ، لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور، معتمدة في الدعوة على تقرير أرسلته سلطات الضرائب الإسبانية إلى مكتب الادعاء.           

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا