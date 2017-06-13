السريع مطالب بالفوز وانتظار الخبر السعيد من المدية أو سويسرا

يستقبل فريق سريع غليزان، اليوم، في حدود الساعة الخامسة مساء، فريق شباب باتنة على أرضية ملعب الشهيد زوقاري الطاهر بغليزان، لحساب الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، في مباراة يبقى لزاما على زملاء المتألق محمد الأمين بلمختار الفوز بنقاطها كاملة أمام منافس رسّم سقوطه إلى الرابطة الثانية في الجولات الماضية، وانتظار الخبر السعيد سواء من ملعب الشهيد إمام إلياس بالمدية بمناسبة لقاء الأولمبي المحلي أمام اتحاد الحراش، ففي حال فوز أشبال سليماني فإن البقاء سيكون رسميا من نصيب السريع، أما في حال التعادل أو فوز الحراش فإن السريع سيكون مطالبا بانتظار الخبر السعيد من مدينة لوزان السويسرية، بخصوص شكواه المقدمة بخصوص النقاط الست المخصومة من رصيده بداية الموسم.

هذا ومثلما كان منتظرا، لم تمر الأحداث التي وقعت أمام المولودية، مرور الكرام على لجنة الانضباط، حيث سلطت في اجتماعها أول أمس عقوبة حرمان السريع من أنصاره بمناسبة مواجهة اليوم، مع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، كما سيكون قائد الفريق محمد زيدان غائبا عن هذه المباراة، بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الرابعة، وهو الغياب الذي لن يكون مؤثرا بالنظر إلى جاهزية البديل مسعودي لتعويضه.

حمري لـ«النهار»: «نتمنى أن تحفظ الجولة الـ30 ماء الوجه بعد المهازل التي عشناها»

هذا وبدا رئيس مجلس إدارة سريع غليزان محمد حمري، في حديث إلى «النهار» سهرة أول أمس، متفائلا بقدرة فريقه على ضمان البقاء في الرابطة الأولى المحترفة، وهذا بقوله: «كل ما أتمناه أن تحفظ الجولة الـ30 والأخيرة، ماء الوجه، بتحلي جميع الفرق بالنزاهة واحترامها أخلاقيات اللعبة، بعد كل المهازل التي عشناها منذ بداية الموسم، خاصة في الجولات الثلاث الأخيرة، نحن مطالبون بالفوز على شباب باتنة وانتظار القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية بداية الأسبوع المقبل بخصوص النقاط المخصومة، لضمان البقاء في الرابطة الأولى».