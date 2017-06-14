سوداني.. "سليماني شكارة رقاد ولا يوجد لاعب في المنتخب يغلبو رمضان"

تحدث المهاجم الجزائري هلال العربي سوداني، عن الأيام القليلة التي قضاها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى خلال شهر رمضان، للتحضير للمباراتين اللتين فاز بما الخضر على كل من غينيا وديا والطوغو في تصفيات "الكان"، حيث أجاب مهاجم دينامو زغرب الكرواتي عن بعض الأسئلة في مقطع فيديو قصير بثته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر "تويتر"، وأكد أن لاعبي المنتخب الوطني لا يتأثرون بالصيام خاصة وأن غالبيتهم يقضي اليوم في النوم، خصوصا أنه لم تكن هناك حصة تدريبية قبل الإفطار، وقال إن كل اللاعبين يلتقون في الغالب 10 دقائق قبل أذان المغرب على طاولة الإفطار ولهذا لا يمكن ملاحظة إذا ما كان هناك لاعب يتأثر مزاجه بالصيام أم لا، وأوضح في هذا الصدد: "لا يوجد لاعب في المنتخب يؤثر عليه الصيام، في الغالب نجتمع على طاولة الإفطار 10 دقائق قبل أذان المغرب في حال لم تكن هناك حصص تدريبية مبرمجة في المساء، والكل يكون متحمسا من أجل الأكل"، وعن اللاعب الذي يقضي كل وقته في النوم خلال شهر الصيام، أكد سوداني أن زميله إسلام سليماني ينام طيلة الوقت ولا يصحو إلا مع اقتراب موعد الأذان، وقال عنه: "سليماني شكارة رقاد ينام طيلة الوقت، كان زميلي في الغرفة وأؤكد أنه لا يصحو سوى لحظات قبل المغرب".

وفي سؤاله عن اللاعب الذي يفضل القيام بلقطة الجسر الصغير خلال التدريبات، قال ابن مدينة الشلف: "بودبوز هو أكثر اللاعبين الذين يحبون القيام بهذه اللقطة، لكنه لم يقم بها ضدي لأن المنصب الذي يلعب فيه كل واحد منا يجعلنا لا نلتقي كثيرا فوق الميدان".