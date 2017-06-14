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المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم في تربص بالأردن

نشر يوم 2017/06/14 251 0 سميرة.ل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم في تربص بالأردن
دخل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، في تربص مغلق بمركز سيدي موسى التقني الاثنين الماضي، وسيتنقل اليوم الأربعاء إلى عاصمة الأردن لخوض تربص تحضيري بعد دعوة تلقاها من قبل الإتحاد الأردني لكرة القدم.

وسيلاقي المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره الأردني يومي 16 و19 جوان الجاري في العاصمة عمان، بعد دعوة تلقاها من الإتحادية الأردنية، حسب بيان "الفاف" الصادر اليوم على موقعها الرسمي، وكانت سيدات الخضر قد دخلن في تربص مغلق ابتداء من الإثنين الماضي بمركز سيدي موسى، قبل أن شد الرحال إلى العاصمة عمان وسيدوم التربص إلى غاية 20 من نفس الشهر.

ووجه الناخب الوطني عز الدين شيخ الدعوة إلى 21 لاعبة، وتحضر سيدات الخضر لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2018، وسبق لهن مواجهة نفس المنتخب في شهر فيفري الماضي حيث انهزمن في المباراة الودية الأولى ب2-1 فيما فزن في الثانية ب3-2.

 

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