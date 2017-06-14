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بن سبعيني في تشكيلة "الكاف" المثالية للجولة الأولى من تصفيات "كان 2019"

نشر يوم 2017/06/14 385 0 سميرة.ل بن سبعيني في تشكيلة "الكاف" المثالية للجولة الأولى من تصفيات "كان 2019"
اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المدافع الجزائري رامي بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 في الكاميرون.

نشرت "الكاف" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التشكيلة المثالية التي اختارتها من مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون، وضمت لاعب واحد فقط من المنتخب الوطني ويتعلق الأمر بخريج مدرسة بارادو رامي بن سبعيني، الذي تألق بشكل ملفت خلال مواجهة الخضر أمام المنتخب الطوغولي، حيث عرف بن سبعيني كيف يوقف كل تحركات نجم الطوغو الأول أديبايور.

وضمت ذات التشكيلة كل من حارس منتخب أوغندا دينيس أونيانجو، وعلي الملولي مدافع المنتخب التونسي، وجون بوي مدافع المنتخب الغاني، بالإضافة إلى كل من بولين فوان لاعب المنتخب الملغاشي، ولاعب المنتخب الكونغولي سيديريك باكامبو، ونابي كايتا من المنتخب الغيني، والبوركينابي بيرتراند طراوري، والسينغالي موسى سوو، الزيمبابوي ناوليدج موسونا، ولاعب المنتخب الايفواري سايدو دومبيا.

 

 

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