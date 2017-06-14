بن طالب مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في ألمانيا

ونشر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الألماني "البونديسليغا" اليوم، قائمة تضم خمسة لاعبين للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في ألمانيا لموسم 2016/2017، وتواجد من بينهم اللاعب الجزائري المحترف في صفوف نادي شالك 04 الألماني نبيل بن طالب، الذي تألق بشكل ملفت في الدوري الأماني، وينافسه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بوريسيا دورتموند، واللاعب الهولندي لنادي فولسبورغ ريتشيدلي بازور، واللاعب التركي لنادي فرايبورج كاجلار سويونكو بالإضافة إلى النيجيري جوردن توروناريغا لاعب هيرتا برلين.

وفتح الموقع الرسمي ل"بوندسليغا" المجال أمام الجماهير، للتصويت على أفضل لاعب شاب لمدة أسبوع كامل، قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة.