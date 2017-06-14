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غوركوف يتمسك ببن سبعيني ويرفض رحيله عن رين

نشر يوم 2017/06/14 652 0 كريم. تيغرمت غوركوف يتمسك ببن سبعيني ويرفض رحيله عن رين
رفض كريستيان كوركيف، مدرب نادي رين الفرنسي، بيع مدافعه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني هذا الصيف، مطالبا إدارة النادي الفرنسي بضرورة الحفاظ عليه.

 وأعلم المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف، إدارة النادي رفضه إنتقال الدولي الجزائري لأي ناد هذا الصيف، نظرا للوزن الثقيل الذي أصبح يحظى به بن سبعيني في تشكيله نادي ران، حسب ما كشف عنه موقع "بوز سبورت"، حيث أكد ذات المصدر أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري يرى في مدافعه أحد ركائز الفريق الأساسية و يعول عليه كثيرا الموسم المقبل.

 

وجاءت هذه الخرجة من طرف أستاذ الرياضيات غوركيف، بعد إظهار العديد من الأندية الفرنسية رغبتها في التعاقد مع بن سبعيني، على رأسها نادي ليل الذي تقدم في وقت سابق بعرض رسمي لإدارة رين قصد التعاقد معه هذا الصيف.           


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