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الكاميروني تام بانغ يغادر وفاق سطيف ويلتحق بنادي تونديلا البرتغالي

نشر يوم 2017/06/14 154 0 خالد دحماني الكاميروني تام بانغ يغادر وفاق سطيف ويلتحق بنادي تونديلا البرتغالي
إلتحق وسط ميدان وفاق سطيف، المتوّج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الكاميروني تام بانغ، بنادي تونديلا، حسب ما أورده النادي البرتغالي على موقعه الرسمي الّذي نجح بصعوبة في ضمان البقاء في الدرجة البرتغالية الأولى خلال الموسم الجاري 2016-2017.

وأوضح نفس المصدر أنّ تام بانغ  أمضى على عقد لمدة عامين، بعد أن أجرى الفحوصات الطبية بنجاح وكان تام بانغ قد إلتحق بالوفاق خلال الصائفة الماضية على سبيل الإعارة من مولودية العلمة (الرابطة المحترفة الثانية) كما أعير خلال موسم 2015-2016 إلى دفاع تاجنانت الناشط في الرابطة الأولى، بسبب سقوط مولودية العلمة للقسم الثاني، حيث لا تسمح القوانين المعمول بها في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف" للاعبين الأجانب باللعب في أندية الرابطة الثانية. وساهم تام بانغ بقسط وافر في فوز النسر السطيفي بلقب البطولة الوطنية، لكنه يقاطع فريقه منذ مدة في الوقت الّذي يستعد فيه فريقه لمواجهة مولودية الجزائر في نصف نهائي كأس الجمهورية يوم 24 جوان المقبل.

 

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