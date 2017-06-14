الكاميروني تام بانغ يغادر وفاق سطيف ويلتحق بنادي تونديلا البرتغالي

وأوضح نفس المصدر أنّ تام بانغ أمضى على عقد لمدة عامين، بعد أن أجرى الفحوصات الطبية بنجاح وكان تام بانغ قد إلتحق بالوفاق خلال الصائفة الماضية على سبيل الإعارة من مولودية العلمة (الرابطة المحترفة الثانية) كما أعير خلال موسم 2015-2016 إلى دفاع تاجنانت الناشط في الرابطة الأولى، بسبب سقوط مولودية العلمة للقسم الثاني، حيث لا تسمح القوانين المعمول بها في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف" للاعبين الأجانب باللعب في أندية الرابطة الثانية. وساهم تام بانغ بقسط وافر في فوز النسر السطيفي بلقب البطولة الوطنية، لكنه يقاطع فريقه منذ مدة في الوقت الّذي يستعد فيه فريقه لمواجهة مولودية الجزائر في نصف نهائي كأس الجمهورية يوم 24 جوان المقبل.