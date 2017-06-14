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أهلي البرج يعيّن ليامين بوغرارة مدربا جديدا

نشر يوم 2017/06/14 1 0 خالد دحماني أهلي البرج يعيّن ليامين بوغرارة مدربا جديدا
توصلت إدارة نادي أهلي برج بوعريريج الناشط في الرابطة المحترفة الثانية إلى اتفاق مع المدرب ليامين بوغرارة لتولي العارضة الفنية للفريق في الموسم المقبل حسب ما عُلم اليوم الأربعاء من إدارة النادي. وأوضح موسى مرزوقي رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون أهلي برج بوعريريج أنّه وبعد الإجتماع مع أعضاء مكتبه تم الإتفاق على إختيار ليامين بوغرارة مدربًا جديدًا للفريق البرايجي وذلك بالنظر -كما قال- "لكفاءته ونجاحه في تحقيق نتائج جيدة مع معظم الفرق التي أشرف على تدريبها".

وأضاف نفس المسؤول أنّ المدرب الجديد سيوقع على عقده غدًا الخميس كما تم الإتفاق معه على لعب ورقة الصعود، مبديًا "ثقته الكبيرة" في هذا التقني من أجل قيادة الفريق و تحقيق هدف العودة إلى المحترف الأول، مشيرًا إلى أنّه منح الورقة البيضاء للمدرب الجديد فيما يتعلق بتشكيل طاقمه الفني وكذا في ما يتعلق بعملية الإنتدابات وتسريح لاعبين من تعداد الموسم الماضي.

من جهتهم، عبّر بعض أنصار "الجراد الأصفر" عن ارتياحهم لتعاقد الإدارة مع هذا المدرب والّذي يرونه "الأنسب" لتمكين أهلي برج بوعريريج من العودة إلى حظيرة الكبار الّتي غادرها منذ أربعة مواسم و ذلك بفضل الصرامة الّتي يتمتع بها ناهيك -حسبهم- عن الخبرة الواسعة التي كسبها في مجال التدريب.

للإشارة بلغت قيمة مصاريف أهلي برج بوعريريج خلال الموسم المنصرم أكثر من 180 مليون دج منها 40 مليون دج ديون سابقة وفقًا لنفس المسؤول.

 

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