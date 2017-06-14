حسان يبدة ينفي تخطيطه للإعتزال دوليا

وصرّح يبدة قائلًا: "لم أقرر اعتزال اللعب دوليًا، بما أنني ألعب في بطولة ذات مستوى جيّد وبإمكاني تقديم الإضافة، فعودتي إلى المنتخب الوطني ممكنة، صحيح أنّني أبلغ من العمر 33 سنة، لكني أشعر أنّني في لياقة بدنية جيّدة وسأكون سعيدًا بارتداء قميص الخضر من جديد". ويمتلك يبدة في رصيده 26 مقابلة دولية و هدفين مع الخضر، الذين شارك معهم آخر مرة في مونديال البرازيل 2014 تحت قيادة المدرب البوسني فهيد حاليلوزيتش.

وتحدث خريج مدرسة نادي أوكسير الفرنسية، عن تعيين التقني الأندلسي لوكاس ألكاراز على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني وهو الّذي لعب تحت قيادته في نادي غرناطة الإسباني لمدة عام و نصف، حيث يعتبر أنّه قادر على النجاح في مهمته مع الخضر: "بالتشكيلة الحالية التي يمتلكها المنتخب الوطني، عديد المدربين يمكنهم النجاح رفقة الجزائر، على غرار ألكاراز، أتمنى أن ينجح في مهمته وإستعادة روح المجموعة الّتي ميّزت الفريق منذ عدة سنوات". وأضاف اللاعب السابق لنادي بورسموث الإنجليزي فيما يخص شخصية التقني الإسباني: "هو مدرب صارم في عمله بحيث لا يتردد بوضع أي لاعب نجم أو ركيزة في الفريق على مقعد البدلاء في حال عدم تقديمه للمردود المنوط به أو في حال تراجع مستواه، وهو لا يتسامح أبدًا مع الانضباط".

إلتحق يبدة بنادي بيليننس في الصائفة الماضية، لكنه كان عرضة لنقص المنافسة للإصابات المتكررة الّتي أجبرته على البقاء في عيادة الفريق غالبية مرحلة الذهاب. و يتعلق الأمر بالتجربة الثانية لحسان في البطولة البرتغالية بعدما لعب بألوان نادي بنفيكا بين 2008 و 2011. مضيفًا: "بعدما قضيت مرحلة ذهاب معقدة، تحسنت الأمور بالنسبة إلي منذ شهر ديسمبر، لعبت تقريبًا جميع المباريات وأنا راضي عن الموسم الذي قدمته، أنا حر من أي إلتزام حاليًا ولم أتخذ أيّ قرار بخصوص بقائي أورحيلي عن بيليننس تفاوضت مع إدارة الفريق منذ فيفري الماضي ولم نتوصل بعد إلى إتفاق نهائي".

ولعب حسان يبدة بالإضافة إلى ناديه أوكسير الفرنسي، في البطولة الإنجليزية، الإيطالية والإسبانية مع نوادي بورسموث، نابولي، أودينيزي و غرناطة، وقبل أن يحط الرحال في البرتغال، لعب ستة أشهر في البطولة الإماراتية رفقة نادي الفجيرة موسم 2014-2015.