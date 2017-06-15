تورينو ينافس فيورنتينا على تايدر خلال الميركاتو الصيفي

دخل الدولي الجزائري، سفير تايدر، متوسط ميدان نادي بولونيا الإيطالي، دائرة اهتمامات تورينو، الذي يرغب مسؤولوه في انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم تشكيلة الفريق بخدماته تحسبا للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم، حيث كشف موقع «تورينو غراناتا» القريب من نادي تورينو، في أحدث تقاريره بخصوص قضية انتقال تايدر، أن مسؤولي إدارة تورينو يرغبون في ضم لاعب الخضر هذا الصيف، من أجل خلافة لاعبهم ماركو بيناسي، الذي اقترب رحيله من الفريق أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد كثرة الأندية المهتمة بخدماته، وهو الأمر الذي جعل مسؤولي تورينو يبحثون مبكرا عن حل لمشكل وسط الميدان الذي سيخلفه رحيل بيناسي، ليستقروا في الأخير على تايدر الذي انتهت فترة إعارته إلى بولونيا بعد قضائه موسمين ونصف على شكل إعارة من أنتر ميلان، الذي يرتبط بعقد معه إلى غاية 2018، كما حفز الوجه الذي ظهر به صاحب 25 سنة مع فريقه بولونيا طيلة الموسم الحالي إدارة تورينو لاستقدامه، عقب استرجاعه لمستواه المعهود وتمكنه من فرض مكانته في التشكيلة الأساسية مع بولونيا، أين شارك في 26 مباراة في منافستي البطولة والكأس، بمعدل 1995 دقيقة سجل من خلالها أربعة أهداف، الأمر الذي جعله يدخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الأوروبية، في صورة فيرونتينا الإيطالي وواتفورد الإنجليزي، اللذين أعربا مؤخرا عن نيتهما في انتدابه الموسم القادم.