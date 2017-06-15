بوردو يرفض عرضا بـ7 ملايين أورو من نابولي لضم وناس

رفض نادي بوردو الفرنسي عرضا بقيمة سبعة ملايين أورو من نظيره نابولي الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الدولي الجزائري آدم وناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفته جريدة «سبورت إيطاليا»، التي أكدت أن نادي الجنوب الإيطالي تقدم بعرض رسمي يتراوح بين ستة وسبعة ملايين أورو إلى إدارة «الجيروندان» في الأيام القليلة الماضية، للظفر بخدمات الدولي الجزائري، إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض وتمسك رئيسه «ستيفن مارتين» بمطلبه المالي الذي لا يقل عن 10 ملايين أورو لتسريح صاحب الـ20 عاما، الذي مدد عقده مؤخرا مع الفريق إلى غاية سنة 2021.

هذا ويمثل رفض عرض نابولي ضربة موجعة لمواطنه نادي روما، الذي كان يستعد لتقديم عرض لا يتجاوز ستة ملايين أورو، حسب التقارير الإعلامية الإيطالية، وهذا إضافة إلى رغبة وناس الشخصية في الالتحاق بنادي نابولي ورفضه الانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية، وهو ما سيشكل عاملا حاسما في تحديد مستقبل اللاعب الذي يبدو خارج أسوار ملعب «ماتموت أتلانتيك»، بنسبة شبه رسمية، في انتظار التوصل إلى أرضية اتفاق بين بوردو ونابولي الذي يصر مدربه «ماوريزيو ساري» على التعاقد مع مهاجم الخضر المنتظر، مما قد يدفع رئيس بوردو إلى التنازل وتخفيض مطالبه المالية لعدم الوقوف في وجه اللاعب الساعي لخوض تجربة جديدة في الكالتشيو الإيطالي.

على صعيد آخر، صنع وناس الحدث بصورته التي نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، والتي يرتدي فيها قميص المنتخب الوطني الجزائري برقم 22 خلال تدريباته منفردا، وهو ما نال على إثره إعجاب المتابعين الذين أشادوا بخرجة اللاعب وتمسكه بالخضر رغم عدم بداية مسيرته معهم، وهو المؤهل رسميا من طرف «الفيفا» منذ عدة أشهر.