بيراف فاشل والكوا استعملت 31 مليارا من الوزارة بطريقة غير قانونية في الأولمبياد

فتح وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، النار مجددا على رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، ورفض الاعتراف به إلى غاية صدور قرار الطعن النهائي الذي تقدمت به غالبية الاتحاديات، وأكد ولد علي على هامش حضوره لمباراة كرة السلة سيدات، والتي جمعت المجمّع البترولي الذي تسلم درع اللقب عقب فوزه سهرة أمس على بحرية حسين داي، أن الوزارة طلبت من المفتشة العامة التحقيق مع اللجنة الأولمبية فيما يخص الأموال التي منحتها الدولة لهيئة بيراف من أجل التحضير لدورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت الصيف الماضي بريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال ولد علي إن اللجنة الأولمبية استعملت 31 مليارا بطريقة غير قانونية، وأوضح في هذا الصدد: «هناك تقرير مالي عن استعمال غير شرعي لمبلغ 31 مليار سنتيم، خصصته الوزارة للتحضير للأولمبياد والتحقيق لايزال متواصلا، المفتشة العامة طلبت كل الوثائق من اللجنة الأولمبية»، وأضاف: «وفرنا كل الإمكانيات خصوصا المادية من أجل التحضير جيدا للأولمبياد، إلا أنني تفاجأت بتصريحات رئيس اللجنة الأولمبية السابق الذي تحدث عن النتائج السلبية والتحضيرات غير الجيدة وراح يحمّل المسؤولية للوزارة، لا بد عليه فقط تحمل مسؤولية فشله».

على صعيد آخر، هنأ وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني لكرة القدم على فوزه بأولى مبارياته في تصفيات «كان 2019»، وقال: «هنيئا للمنتخب وللاتحادية وكذا المدرب على الفوز على الطوغو، لدينا مجموعة تتمتع بإمكانيات جيدة والتأهل إلى كان الكاميرون جد ممكن، كما أن بلوغ المونديال يبقى ممكنا، فحسابيا لم تحسم الأمور بعد وبإمكان المنتخب تحقيق نتائج إيجابية خارج الديار».