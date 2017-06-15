حمّار يغري ماضوي برفع أجرته لتمديد عقده وعرض قطري يربك المدرب

تام بانغ يرحل عن الوفاق ويوقع مع تونديلا البرتغالي

كشفت مصادر من إدارة وفاق سطيف، أن الرئيس حسان حمّار فاتح المدرب ماضوي في موضوع تمديد عقده، وأبدى استعداده للاستجابة لكل شروطه والرفع من راتبه الشهري، وجاء ذلك عقب العروض المغرية التي تهاطلت على المدرب من الخليج، حيث طلب ماضوي مهلة للتفكير ودراسة كامل العروض قبل الرد مع نهاية الموسم، رغم أن أخبارا تحدثت عن رغبته في تغيير الأجواء. في ذات السياق، علمنا أن الثنائي ماضوي وزرڤان يعكفان على دراسة عرض قطري كبير، من دون الكشف عن اسم النادي، وأنهما منحا موافقتهما المبدئية وتحدثا إلى الرئيس حمّار بخصوص هذا العرض.

حديث عن توقيع عودية لموسمين

كشفت مصادر موثوقة عن قدوم المهاجم المخضرم محمد أمين عودية سهرة أول أمس الثلاثاء، إلى مدينة سطيف، حيث التقى بالرئيس حمّار وتم ترسيم الاتفاق بين الطرفين إلى توقيع رسمي للمهاجم على عقد لموسمين، بعد أن جلب المهاجم عودية وثيقة تسريحه معه، ليكون بذلك أول المستقدمين تحسبا للموسم القادم، حيث أن الخط الأمامي هو الهاجس الحقيقي للإدارة، في انتظار أسماء أخرى في الهجوم في الأيام القادمة، خاصة أن الإدارة تريد تكوين تشكيلة تمتلك الخبرة الإفريقية تحسبا لمشاركة الفريق في النسخة القادمة من رابطة الأبطال.

المهاجم شيبان تحت مجهر حمّار وماضوي

استغل الرئيس حمّار مواجهة أمس أمام دفاع تاجنانت من أجل متابعة تحركات المهاجم شيبان، والتأكد من قدراته وعدم تأثره بالإصابة التي أبعدته شهرا كاملا عن فريقه، حيث تزامن موعد أمس مع عودته للمنافسة، ليكون حمّار والمدرب ماضوي على موعد للتأكد من مدى جاهزيته تحسبا لضمّه إلى الوفاق. في نفس الإطار يوجد مهاجم سربع غليزان بن عياد ضمن قائمة الأولويات لتدعيم الهجوم.

تام بانغ ينهي مشواره ويوقع لنادي تونديلا البرتغالي

باءت كل محاولات الرئيس حمّار في ربط اتصال مع وسط الميدان الكاميروني تام بانغ، بالفشل، بسبب غلق اللاعب لهاتفه، حيث لم تجد الإدارة أي وسيلة للاتصال به، خاصة أن الحديث إلى مناجيره ومواطنه ليو لم يعد مجديا بسبب نهاية العقد الذي كان يربط الطرفين، مما جعل الإدارة تقتنع من نهاية مشوار اللاعب مع الفريق بعد الأخبار التي وصلت مسامعها عن توقيع اللاعب مع فريق تونديلا البرتغالي لموسمين، خاصة أنه حر من أي ارتباط، وكانت مواجهة الحراش الأخيرة له بألوان الوفاق.

حمّار يشترط على خذايرية تخفيض أجرته الشهرية

اشترط الرئيس حمّار على الحارس المغترب سفيان خذايرية، تخفيض الأجرة الشهرية التي يتلقاها منذ أكثر من موسمين، مقابل تمديد عقده لموسمين إضافيين، في انتظار جلسة المفاوضات بين الطرفين الأسبوع القادم، خاصة أن الحارس خذايرية يمتلك عروضا من فرنسا وبلجيكا ويبدي رغبة في العودة إلى أوروبا، فيما تنتظر الإدارة موقفه من الشرط قبل الدخول في مفاوضات مع حراس آخرين.

حمّار يعاود الاتصال بـ"جازي" مجددا

عاود الرئيس حمّار الاتصال بمؤسسة المتعامل بالهاتف النقال "جازي"، من أجل ترسيم توقيع العقد، بعد أن تم الاتفاق حول كامل الشروط والبنود، ولم يبق سوى التوقيع مع المدير العام للمؤسسة لضمان دخول عائدات التمويل، خاصة أن أقمصة الفريق تحمل شعار المؤسسة منذ عدة مواجهات، حيث يراهن الرئيس حمّار على أموال "جازي" لمباشرة تسوية أجرة شهرين للاعبين الأسبوع القادم مثلما وعد بذلك.

توجيه الدعوات للاعبين بالهاتف ومن دون تدريبات

اضطرت الإدارة إلى استدعاء اللاعبين لمواجهة أمس أمام دفاع تاجنانت، عن طريق الهاتف، بعد الغيابات بالجملة التي عرفتها التدريبات والتي خصصت فقط للعناصر التي تقطن في مدينة سطيف، والتي بدورها فضلت الركون إلى الراحة، ووسط هذه الغيابات لم يجد أعضاء الطاقم الفني أي جدوى من الحضور، وتم وضع أي لاعب يرغب في التدرب تحت تصرف الطاقم الفني للآمال، وقد وجهت الإدارة الدعوة لـ9 عناصر من الأكابر وأكملت القائمة بعناصر الآمال.

إدارة الدفاع تكرم الوفاق وتدعو التعداد لمأدبة إفطار في نهاية المباراة

تلقت إدارة الوفاق دعوة من نظيرتها من دفاع تاجنانت من أجل حضور حفل تكريمي مصغر على شرف التشكيلة السطايفية، من خلال مأدبة إفطار دعت إليها أسرة الوفاق، في نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، حيث استجابت الإدارة لدعوة إدارة المنافس وفضلت البقاء في تاجنانت في نهاية المباراة وتأجيل العودة إلى ما بعد الإفطار.