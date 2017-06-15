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زيدان مرشح لمنصب بارز في المستقبل

نشر يوم 2017/06/15 1 0 عطار براهيم زيدان مرشح لمنصب بارز في المستقبل
رشح رئيس الإتحاد الفرنسي، نويل لوغريت، أمس الأربعاء، لكرة القدم نجم ريال مدريد السابق والممدرب الحالي للملكي، زين الدين زيدان، لتدريب المنتخب الأول في المستقبل.

وقال نويل لوغريت، في حديث مع إذاعة مونتي كارلو سيكون تتابعا منطقيا. على الأرجح أن يهتم بالأمر في يوم من الأيام. مشيرا أن في الوقت الحالي أعتقد أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع ريال والنادي يناسبه بشكل كبير.

وعاش زيدان 44 عاما، بطل العالم مع فرنسا عام 1998، موسما رائعا مع فريقه أحرز خلاله ثنائية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

يذكر أن زيزو نجح في وقت ضيق على رأس  ريال مدريد بحصد  لقب دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، فضلا عن لقب الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية.

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